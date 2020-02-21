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11:10 (мск), источник: Аргументы и факты

Официальный представитель МВД Ирина Волк стала генерал-майором полиции

Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Источник: РИА "Новости"

Президент России Владимир Путин присвоил помощнику министра внутренних дел, официальному представителю МВД Ирине Волк звание генерал-майора полиции, указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе сказано «присвоить специальное звание генерал-майора полиции Волк Ирине Владимировне».

Ранее стало известно, что глава службы судебных приставов России получил звание генерала. Владимир Путин утвердил изменения в структуре Федеральной службы судебных приставов России. В ФССП введены 20 должностей, которые предусматривают генеральские звания.

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21 декабря 2018© Ньюстюб
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