11:10 (мск), источник: Аргументы и факты
Официальный представитель МВД Ирина Волк стала генерал-майором полиции
Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.
Президент России Владимир Путин присвоил помощнику министра внутренних дел, официальному представителю МВД Ирине Волк звание
В документе сказано «присвоить специальное звание
Ранее стало известно, что глава службы судебных приставов России получил звание генерала. Владимир Путин утвердил изменения в структуре Федеральной службы судебных приставов России. В ФССП введены 20 должностей, которые предусматривают генеральские звания.