Лукашенко: Путин предложил компенсировать Белоруссии $300 млн

«Президент России позвонил… Он внес предложение, чтобы мы над ним подумали, в том числе и по поставкам нефти в Беларусь. Если мы получали в прошлом году от пошлины $1 млрд, допустим, а в этом году за счет снижения этой самой пошлины… получим, допустим, $700 млн. Он сказал: мы $300 млн компенсируем. В том числе за счет премий компаниям», — сказал Лукашенко на встрече с губернатором Архангельской области Игорем Орловым (цитата по БелТА).
Россия предлагает сохранить «финансовый уровень по нефти прошлого года», сказал президент Белоруссии. По его словам, это «хоть какой-то путь к развязке споров». Лукашенко утверждает, что российские компании добиваются премии $12 к мировой цене.
Напомним, глава «Роснефти» Игорь Сечин 18 февраля провел переговоры с Лукашенко. Он сказал президенту Белоруссии о готовности к совместной работе по поставкам нефти.