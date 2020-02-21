Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Редкая корона XVIII века вернулась в Эфиопию.Ее 20 лет тайно хранили в Нидерландах
Фоторепортажи
20Россиянин стал автором лучших фотопейзажей года
18Умер Кирк Дуглас
11:56 (мск), источник: Коммерсантъ

Лукашенко: Путин предложил компенсировать Белоруссии $300 млн

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели переговоры по телефону по поводу энергоресурсов, сообщил Лукашенко. По его словам, Москва предложила компенсировать Минску порядка $300 млн выпадающих доходов от налогового маневра за счет премий нефтяным компаниям.

Источник: РИА "Новости"

«Президент России позвонил… Он внес предложение, чтобы мы над ним подумали, в том числе и по поставкам нефти в Беларусь. Если мы получали в прошлом году от пошлины $1 млрд, допустим, а в этом году за счет снижения этой самой пошлины… получим, допустим, $700 млн. Он сказал: мы $300 млн компенсируем. В том числе за счет премий компаниям», — сказал Лукашенко на встрече с губернатором Архангельской области Игорем Орловым (цитата по БелТА).

Россия предлагает сохранить «финансовый уровень по нефти прошлого года», сказал президент Белоруссии. По его словам, это «хоть какой-то путь к развязке споров». Лукашенко утверждает, что российские компании добиваются премии $12 к мировой цене.

Напомним, глава «Роснефти» Игорь Сечин 18 февраля провел переговоры с Лукашенко. Он сказал президенту Белоруссии о готовности к совместной работе по поставкам нефти.

Читайте также
Переговоры Путина и Лукашенко продолжались 8 часов
Во время загрузки произошла ошибка.
12:05 (мск)© Ньюстюб
 За что Путин уволил Суркова?
После оскорблений в адрес России Эрдоган прикрылся Трампом
Российских моряков приговорили почти к 400 годам тюрьмы в Греции
Перечислены страхи россиян в случае ухода Путина
В Брянске отцепили вагон поезда из-за подозрения на коронавирус
Врач рассказал об уникальных свойствах гречки
Государство продало «Фирму Мелодия» вместе с архивом музыки
Экс-помощницу Дворковича и Силуанова арестовали за взятку
Здоровье
Как можно и как нельзя сбивать температуру Парацетамол сработает, а обтирание спиртом только навредит.
Hi-Tech
С любовью из космоса: на Земле заметили гору в форме сердца (фото) Подарок ко Дню святого Валентина
Авто
Первый тест российской версии Skoda Karoq Каким получился мини-Kodiaq и чем машины для нашей страны отличаются от европейских?
Кино
Бледанс, Чехова с сыном на премьере «Доктора Дулиттла» в Москве В России выходит в прокат семейная комедия с Робертом Дауни-мл. в главной роли
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Забавные картинки 291
Третий ребенок. Чем себе помочь?) 273
Сложная конфликтная ситуация на работе. 216
Навеяно темой о разводах 212
Леди
8 причесок в стиле 60-х, которые актуальны сегодня Невероятные объемы, невероятная популярность коротких стрижек и двухэтажные пучки – то, за что мы любили 60-х вновь становится актуальным.
Новости партнеров
Волочкова рассказала об ущербности Собчак
Из первых уст: Малахов решил положить конец слухам о Заворотнюк
Что нужно для благоустройства Москвы: пройди анонимный опрос
Как Президент готовит российское общество к переменам
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь