Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Редкая корона XVIII века вернулась в Эфиопию.Ее 20 лет тайно хранили в Нидерландах
Фоторепортажи
10Марокканская деревня-крепость надеется привлечь фанатов «Игры престолов»
16Мощнейший ураган «Деннис» обрушился на Британию
14:21 (мск), источник: Интерфакс

Россия сообщила о многокилометровых турецких военных колоннах в Идлибе

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU — Турция за последние недели перебросила в Идлибскую зону деэскалации в Сирии много боевой техники и боеприпасов, сообщили российские военные.

Источник: AP 2020

Все основные транспортные артерии на севере провинции Идлиб последние несколько недель функционируют в обычном режиме. Это и позволило Турции перебросить со своей территорию в зону деэскалации многокилометровые колонны боевой техники и грузового транспорта с боеприпасами, сказал в пятницу начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии, контр-адмирал Олег Журавлев. Его заявление распространило российское Минобороны.

Он также заявил, что информация о потоках «сотен тысяч» мирных жителей Идлиба, устремившихся к сирийско-турецкой границе из-за боевых действий между террористами и сирийскими правительственными войсками в регионе, «не соответствует действительности».

Контр-адмирал подчеркнул, что «никаких верифицируемых фото/видео материалов, любых иных свидетельств, подтверждающих заявления о перемещении к сирийско-турецкой границе якобы «около миллиона» беженцев из зоны деэскалации Идлиб, не существует.

Контр-адмирал также рассказал, что в настоящее время террористы, прикрываясь местными жителями в качестве «живого щита», блокируют все пути выхода сирийских граждан через организованные ЦПВС и властями Сирии гуманитарные коридоры к пунктам пропуска «Эль-Хадер» в провинции Алеппо, «Абу-эд-Духур» в провинции Идлиб и «Хабит» в провинции Хама.

Глава ЦПВС призвал Анкару сделать все возможное, чтобы дать возможность мирным жителям Идлиба покинуть зону боевых действий через открытые пункты пропуска в районы, подконтрольные сирийскому правительству.

Ситуация в Идлибе и разногласия между Москвой и Анкарой

В последнее время между Москвой и Анкарой есть разногласия по Идлибской зоне деэскалации, где значительно обострилась обстановка. Турция обвиняет сирийские войска и их союзников в атаках на мирные объекты и позиции турецких военных в Идлибе и требует от Дамаска вывести силы из зоны деэскалации.

Российские военные заявляли, что армия Сирии отвечала на атаки боевиков. Действия сирийской армии в Идлибе поддержал и глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, военные Сирии реагируют на грубейшие нарушения договоренностей по Идлибу, в частности, на действия боевиков, которые не соблюдают режим прекращения огня.

Зона деэскалации Идлиб, помимо одноименной провинции Идлиб, включает часть территорий соседних провинций — Латакия, Хама и Алеппо. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее в феврале потребовал от Дамаска до конца месяца вывести войска из Идлибской зоны. Он назвал вопросом времени начало турецкой военной операции в Идлибе, отметив, что она может начаться «внезапно однажды ночью».

Эрдоган также сообщил, что переговоры РФ и Турции по ситуации в Идлибе пока не принесли ощутимых результатов, и будут продолжены. По его словам, ни одна из встреч с Россией по Идлибу не прошла так, как хотела Турция, и стороны далеки от того, чтобы выработать общую позицию.

Справка
Турция начала масштабное наступление в Сирии

Российские Су-24 нанесли удар по наступавшим и помогли сирийской армии отбить атаку.

Следите за развитием темы Эскалация в Идлибе
Песков прокомментировал исследование о смене главы государства
Ирина Волк стала генерал-майором полиции
СПИД-центр: ситуация с ВИЧ в России не стабилизировалась
Российского лыжника обвинили в победе с помощью снегохода
Врач рассказал об уникальных свойствах гречки
Государство продало «Фирму Мелодия» вместе с архивом музыки
Росстат назвал три главные жизненные цели российских мужчин
Здоровье
Как можно и как нельзя сбивать температуру Парацетамол сработает, а обтирание спиртом только навредит.
Hi-Tech
С любовью из космоса: на Земле заметили гору в форме сердца (фото) Подарок ко Дню святого Валентина
Горячие темы на Авто
Всеобщее нытьё и стоны на форумах 275
Хотите интересную правдивую историю из первых рук? 107
Весна вместо зимы 104
Насколько независимы СМИ? 91
Кино
Сябитова, Гагарина, бойфренд Бузовой вместе снялись в телешоу Популярные артисты и телезвезды приняли участие в съемках новых выпусков программы «Дело было вечером» на СТС
Новости партнеров
Тяжелобольной Моисеев живет в нищете на подачки друзей и поклонников
Названа главная причина массового расространения рака среди россиян
55-летней Ветлицкой посоветовали больше не выходить на сцену
Дочь Успенской нашли на окраине Москвы в плачевном состоянии
Популярные темы на «Детях»
Забавные картинки 432
Сложная конфликтная ситуация на работе. 249
Слова мужа 187
Поболтать про ремонт 162
Леди
8 причесок в стиле 60-х, которые актуальны сегодня Невероятные объемы, невероятная популярность коротких стрижек и двухэтажные пучки – то, за что мы любили 60-х вновь становится актуальным.
Новости партнеров
Популярный актер резко стал изгоем
Малоизвестное оружие России, которого боятся США
Новые стандарты: температура 36,6 больше не считается нормой
К пожилым людям будут приезжать врачи из платных клиник
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь