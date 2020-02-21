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13:36 (мск), источник: РИА Новости

В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о разговоре с Путиным

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слова белорусского лидера Александра Лукашенко о готовности Москвы компенсировать Минску выпадающие доходы от экспортных пошлин на нефть.

Источник: РИА Новости

По словам президента Белоруссии, в утреннем телефонном разговоре с Владимиром Путиным российский лидер предложил сохранить финансовые условия поставок российской нефти на уровне 2019 года и компенсировать выпадающие из-за налогового маневра доходы в размере порядка 300 миллионов долларов.

В свою очередь, представитель Кремля подтвердил, что два лидера обсудили вопросы поставок российской нефти и ее стоимости, но не стал озвучивать детали.

Песков отметил, что по итогам разговора «каждая сторона делает свои собственные калькуляции».

Работа будет продолжена, действительно дано поручение правительству Белоруссии продолжить контакты и с нашими компаниями, и с представителями российской стороны.
Дмитрий Песков
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