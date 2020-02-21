13:36 (мск), источник: РИА Новости
В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о разговоре с Путиным
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости.
По словам президента Белоруссии, в утреннем телефонном разговоре с Владимиром Путиным российский лидер предложил сохранить финансовые условия поставок российской нефти на уровне 2019 года и компенсировать выпадающие
В свою очередь, представитель Кремля подтвердил, что два лидера обсудили вопросы поставок российской нефти и ее стоимости, но не стал озвучивать детали.
Песков отметил, что по итогам разговора «каждая сторона делает свои собственные калькуляции».
Работа будет продолжена, действительно дано поручение правительству Белоруссии продолжить контакты и с нашими компаниями, и с представителями российской стороны.