14:03 (мск), источник: ТАСС
«У Путина планов громадье». Песков прокомментировал исследование о смене главы государства
МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/ —
Свой комментарий представитель Кремля сделал в ответ на вопрос об исследовании Центра политической конъюнктуры (ЦПК), согласно которому «риски/страхи, связанные с вероятным уходом Путина с поста президента, отчетливо выражены в сознании россиян».
«Все время хочется спросить коллег-политологов: куда же вы все время “уходите” Путина? — сказал на это Песков. — Путин в начале своего президентского срока, он никуда не уходит, он является президентом Российской Федерации».
Планов громадье, работы много, проблем много, достижений много, а его [Путина] все время
куда-то«уходят», а потом это неистово обсуждают.
Он уточнил, действительно ли журналисты хотят получить его комментарий «о страхах россиян, которые они будут испытывать в 2024 году», когда завершается нынешний срок президентских полномочий Путина. Получив утвердительный ответ, представитель Кремля заключил: «Оставляю без комментариев эвентуальные страхи».
Исследование ЦПК было проведено 29 января 2020 года с помощью четырех