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15:32 (мск), источник: Коммерсантъ

Кремль: не хотелось бы говорить о худших сценариях в Идлибе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал оценивать сообщения экспертов о возможном столкновении России и Турции в Сирии. Кремль оценивает ситуацию в Идлибе как очень тревожную.

Источник: РИА "Новости"

«Не хотелось бы говорить о худших сценариях… Ситуация в Идлибе действительно очень тревожная. Она вызывает глубокую обеспокоенность. Эта ситуация постоянно является темой для обсуждения российской и турецкой стороны», — сказал Песков журналистам.

Пресс-секретарь напомнил о позиции Кремля, что сирийские военные ведут борьбу на своей территории с террористами, которые располагаются в Идлибе. Те группировки, которые действуют агрессивно в отношении сирийской армии «должны быть нейтрализованы», считает представитель Кремля.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что ни одна из встреч с Россией не прошла так, как этого бы хотела турецкая сторона. По его словам, Москва и Анкара «очень далеки от того, чтобы выработать общую позицию». Кремль продолжает контакты с турецкой стороной, чтобы ситуация не развивалась по пути «дальнейшего нагнетания». Эрдоган обвинил Россию в гибели мирного населения в Идлибе.

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Российские Су-24 нанесли удар по наступавшим и помогли сирийской армии отбить атаку.

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