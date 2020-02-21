Кремль: не хотелось бы говорить о худших сценариях в Идлибе

15:32 (мск), источник: Коммерсантъ
«Не хотелось бы говорить о худших сценариях… Ситуация в Идлибе действительно очень тревожная. Она вызывает глубокую обеспокоенность. Эта ситуация постоянно является темой для обсуждения российской и турецкой стороны», — сказал Песков журналистам.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что ни одна из встреч с Россией не прошла так, как этого бы хотела турецкая сторона. По его словам, Москва и Анкара «очень далеки от того, чтобы выработать общую позицию». Кремль продолжает контакты с турецкой стороной, чтобы ситуация не развивалась по пути «дальнейшего нагнетания». Эрдоган обвинил Россию в гибели мирного населения в Идлибе.