Певица Валерия создаст партию и пойдёт в Госдуму, рассказал «Фонтанке» её муж Иосиф Пригожин

Он уточнил, что в Думе Валерия будет союзницей депутата Оксаны Пушкиной, которая пытается добиться принятия закона о домашнем насилии. Заявление было сделано в Петербурге, куда семья прилетела на самолёте «Иосиф Кобзон».
«И почему нам не пойти по стопам великого учителя? Он (Кобзон. — Прим. ред.) в Госдуме возглавлял комитет по культуре. И если его студентка окажется человеком, который сможет продвигать там культуру в споре с такими мнениями, которые есть у Сергея Шнурова, это то, что нужно! Это, во-первых, зрелищно, а во-вторых — полезно», — добавил Пригожин.
Продюсер отметил, что «ни с какими кураторами ничего подобного пока не обсуждали». «Но такие мысли у нас есть», — сказал супруг Валерии.
Ранее о готовности пойти в Госдуму в 2021 году заявили создатель игры World of Tanks Вячеслав Макаров, художник Вася Ложкин, писатель Захар Прилепин и музыкант Сергей Шнуров.