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19:36 (мск), источник: РАПСИ

Среди получателей президентских грантов почти 90% региональных НКО

МОСКВА, 21 фев — РАПСИ. Победителями конкурса Фонда президентских грантов стали 1804 организации (89,4%) из регионов, в том числе 569 из небольших городов и сельской местности, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

Источник: РИА "Новости"

«На первом конкурсе доля московских организаций составляла 43%. Сегодня в подведенных итогах у нас московских организаций 3%, еще 8% — это организации, зарегистрированные в Москве, но это общероссийские организации, то есть полученные деньги они будут использовать для всех территорий нашей страны, а 89,4% — это региональные организации, среди них значимая доля проектов, которые поддержаны в малых городах, сельских населенных пунктах», — сказал Кириенко после заседания Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов президента РФ на развитие гражданского общества.

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По словам генерального директора Фонда президентских грантов Ильи Чукалина, проекты из небольших городов и сельской местности в основном направлены на развитие спорта и сохранение исторической памяти. «Как правило, это очень небольшие проекты — до 500 тысяч рублей. Чаще всего они связаны с развитием спорта, есть несколько проектов в сфере культуры, например, когда в селе закрылся краеведческий музей и есть активист, который хочет продолжать эту деятельность, плюс есть много маленьких сельских проектов (около 100), которые посвящены 75-летию Победы, то есть это работа с ветеранами или восстановление памятников», — заключил Чукалин.

На конкурс поступило 9308 проектов, из них поддержку получат 2017 организаций на общую сумму 4 миллиарда 92 миллиона рублей. Список победителей опубликован на сайте Фонда президентских грантов. Поддержанные проекты смогут стартовать с 1 марта.

Прием заявок на следующий конкурс президентских грантов начнется 26 февраля и продлится до 31 марта.

Всего в этом году между некоммерческими организациями будут распределены гранты на общую сумму до 8 миллиардов рублей.

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