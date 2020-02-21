Среди получателей президентских грантов почти 90% региональных НКО

«На первом конкурсе доля московских организаций составляла 43%. Сегодня в подведенных итогах у нас московских организаций 3%, еще 8% — это организации, зарегистрированные в Москве, но это общероссийские организации, то есть полученные деньги они будут использовать для всех территорий нашей страны, а 89,4% — это региональные организации, среди них значимая доля проектов, которые поддержаны в малых городах, сельских населенных пунктах», — сказал Кириенко после заседания Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов президента РФ на развитие гражданского общества.
По словам генерального директора Фонда президентских грантов Ильи Чукалина, проекты из небольших городов и сельской местности в основном направлены на развитие спорта и сохранение исторической памяти. «Как правило, это очень небольшие проекты — до 500 тысяч рублей. Чаще всего они связаны с развитием спорта, есть несколько проектов в сфере культуры, например, когда в селе закрылся краеведческий музей и есть активист, который хочет продолжать эту деятельность, плюс есть много маленьких сельских проектов (около 100), которые посвящены 75-летию Победы, то есть это работа с ветеранами или восстановление памятников», — заключил Чукалин.
На конкурс поступило 9308 проектов, из них поддержку получат 2017 организаций на общую сумму 4 миллиарда 92 миллиона рублей. Список победителей опубликован на сайте Фонда президентских грантов. Поддержанные проекты смогут стартовать с 1 марта.
Прием заявок на следующий конкурс президентских грантов начнется 26 февраля и продлится до 31 марта.
Всего в этом году между некоммерческими организациями будут распределены гранты на общую сумму до 8 миллиардов рублей.