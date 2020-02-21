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20:50 (мск), источник: Интерфакс

Эрдоган призвал Путина выполнять сочинское соглашение по Идлибу

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU — Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу призвал президента России Владимира Путина обеспечить полное соблюдение сочинских договоренностей по Идлибу, сообщило в пятницу агентство Bloomberg.

Источник: AP 2020

Ранее турецкие СМИ сообщили, что Эрдоган и Путин в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в сирийском Идлибе, а также Ливию.

В ходе разговора с Путиным Эрдоган подчеркнул необходимость сдержанности режима Асада и прекращения гуманитарного кризиса в Идлибе, сообщает агентство «Анадолу».

В последнее время между Москвой и Анкарой имеются разногласия по Идлибской зоне деэскалации, где значительно обострилась обстановка.

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Россия и Турция в сентябре 2018 года подписали сочинский меморандум по стабилизации ситуации в Идлибе. Стороны тогда договорились создать в этой сирийской провинции демилитаризованную зону глубиной 15−20 км и не проводить в регионе военную операцию. В соответствии с договоренностями Турция создала в Идлибе 12 наблюдательных постов.

Однако, как заявляют в Анкаре, часть из них подвергалась обстрелам сирийских правительственных сил. После этого Турция обвинила сирийские войска и их союзников в атаках на мирные объекты и позиции турецких военных в Идлибе и потребовала от Дамаска вывести силы из зоны деэскалации.

Российские военные в свою очередь заявляли, что армия Сирии отвечала на атаки боевиков.

В результате 19 февраля Эрдоган потребовал от Дамаска в ближайшие дни отвести войска на позиции, предшествовавшие наступлению позиции в Идлибе, пригрозив в противном случае начать полномасштабные военные действия на севере Сирии.

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Ранее в феврале в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии заявили, что операция правительственной армии в Идлибской зоне носила вынужденный характер и была обусловлена тем, что Турции не удалось выполнить положения Сочинского меморандума о создании демилитаризованной зоны вдоль границ зоны деэскалации Идлиб.

Также в российском центре заявили, что армия Сирии в Идлибской зоне взяла под контроль участок трассы М5, которая связывает Алеппо с Дамаском, и нанесла поражение террористическим формированиям. «Тем самым создана зона безопасности, предусмотренная российско-турецким меморандумом от 17 сентября 2018 года», — заявили в российском центре.

20 февраля при поддержке турецких войск отряды сирийской оппозиции предприняли наступление на позиции армии Сирии в Идлибе.

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Российские Су-24 нанесли удар по наступавшим и помогли сирийской армии отбить атаку.

Следите за развитием темы Эскалация в Идлибе
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