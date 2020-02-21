Эрдоган призвал Путина выполнять сочинское соглашение по Идлибу

Ранее турецкие СМИ сообщили, что Эрдоган и Путин в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в сирийском Идлибе, а также Ливию.
В ходе разговора с Путиным Эрдоган подчеркнул необходимость сдержанности режима Асада и прекращения гуманитарного кризиса в Идлибе, сообщает агентство «Анадолу».
В последнее время между Москвой и Анкарой имеются разногласия по Идлибской зоне деэскалации, где значительно обострилась обстановка.
Россия и Турция в сентябре 2018 года подписали сочинский меморандум по стабилизации ситуации в Идлибе. Стороны тогда договорились создать в этой сирийской провинции демилитаризованную зону глубиной 15−20 км и не проводить в регионе военную операцию. В соответствии с договоренностями Турция создала в Идлибе 12 наблюдательных постов.
Однако, как заявляют в Анкаре, часть из них подвергалась обстрелам сирийских правительственных сил. После этого Турция обвинила сирийские войска и их союзников в атаках на мирные объекты и позиции турецких военных в Идлибе и потребовала от Дамаска вывести силы из зоны деэскалации.
В результате 19 февраля Эрдоган потребовал от Дамаска в ближайшие дни отвести войска на позиции, предшествовавшие наступлению позиции в Идлибе, пригрозив в противном случае начать полномасштабные военные действия на севере Сирии.
Ранее в феврале в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии заявили, что операция правительственной армии в Идлибской зоне носила вынужденный характер и была обусловлена тем, что Турции не удалось выполнить положения Сочинского меморандума о создании демилитаризованной зоны вдоль границ зоны деэскалации Идлиб.
Также в российском центре заявили, что армия Сирии в Идлибской зоне взяла под контроль участок трассы М5, которая связывает Алеппо с Дамаском, и нанесла поражение террористическим формированиям. «Тем самым создана зона безопасности, предусмотренная российско-турецким меморандумом от 17 сентября 2018 года», — заявили в российском центре.
20 февраля при поддержке турецких войск отряды сирийской оппозиции предприняли наступление на позиции армии Сирии в Идлибе.