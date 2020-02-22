Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Роботы обслуживают зараженных коронавирусом в Китае Таким образом планируется уменьшить нагрузку на медработников и снизить риск перекрестного заражения
Фоторепортажи
30Россиянка попала в финал престижного фотоконкурса
16Мощнейший ураган «Деннис» обрушился на Британию
00:00 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

СПЧ назначил просьбу о проверках

К генпрокурору и СКР еще раз обратятся по поводу заявления о пытках в деле «Сети».

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Президентский Совет по правам человека (СПЧ) не будет делать заявления о вынесенных в Пензе приговорах семерым анархистам по делу «Сети» (запрещена в РФ). Об этом «Ъ» сообщили члены совета Игорь Каляпин и Леонид Никитинский. Однако совет направит обращения на имя генпрокурора РФ Игоря Краснова и руководителя СКР Александра Бастрыкина с требованием «проверить должным образом» заявления осужденных в Пензе и фигурантов в Санкт-Петербурге о пытках ФСБ. По мнению членов СПЧ, проверка, которую лично распоряжался провести Владимир Путин, «проведена безобразно».

В пятницу в СПЧ была утверждена «политика» совета по так называемому делу «Сети». По словам члена СПЧ Игоря Каляпина, решено «не касаться суровости и обоснованности вынесенных вердиктов».

Читайте также
Фигуранты дела «Сети» получили от 6 до 18 лет колонии

«Необходимо сначала дождаться апелляции по делу, — объяснил господин Каляпин.— Но принципиально добиться проведения процессуальной проверки по сообщениям о пытках, которые прозвучали еще на стадии предварительного следствия. Формулировками текста займется один из самых авторитетных адвокатов Юрий Костанов».

Расследование дела «Сети» началось после задержания с наркотиками, а затем явки с повинной 18 октября 2017 года Егора Зорина. После дачи показаний на других предполагаемых участников «Сети» уголовное преследование господина Зорина было прекращено. Первыми о пытках электротоком в пензенском СИЗО-1 сообщили обвиняемые Арман Сагынбаев, Дмитрий Пчелинцев и Илья Шакурский. В начале 2018 года Виктор Филинков, Игорь Шишкин и свидетель Илья Капустин также рассказали о пытках шокером и избиениях.

Экс-глава СПЧ Михаил Федотов сообщал, что обращался к руководству ФСБ с просьбой расследовать сообщения, «но ответа не получил».

В конце 2018 года члены СПЧ подготовили доклад о деле «Сети» Владимиру Путину. В декабре 2019 года на их встрече с президентом дело было упомянуто снова. 10 февраля 2020 года в Пензе вынесены приговоры семерым — от 6 до 18 лет за создание террористической организации или участие в ней (ст. 205.4 УК РФ); хранение оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ) и взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).

Читайте также
Законники потерпели от законника

Игорь Каляпин уверен, что «проверка сообщений о пытках была выполнена безобразно»: «В материалах проверки СКР сообщается о таких бессмысленных действиях, как “поиск розеток в камерах СИЗО”, на основании чего выносится постановление о том, что пыток не было».

Леонид Никитинский подтвердил «Ъ», что глава совета Валерий Фадеев «должен подписать обращения в Генпрокуратуру и СКР» во вторник.

«Я настаивал на коллективном политическом заявлении СПЧ о жестокости и необоснованности приговора, но меня убедили, что пока нужно сосредоточиться на проверке сообщений о пытках, — сказал господин Никитинский.— Мы все согласились, что сообщения о пытках не проверяются не только в деле “Сети”, но и в других делах».

Глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков считает, что у осужденных, фигурантов и свидетелей по делу «Сети» «нет шансов» на проведение соответствующей проверки должным образом.

«Надлежащая проверка предполагает уголовную ответственность сотрудников ФСБ, что повлечет за собой отмену приговора в Пензе», — объяснил господин Чиков, подчеркнув, что в делах фигурантов дела «Сети» Виктора Филинкова и Ильи Капустина, сообщавших о пытках, «присутствуют медицинские подтверждения». «СКР немотивированно отказал в возбуждении уголовных дел (по сообщениям господина Капустина и господина Филинкова.— “Ъ”), как и по сообщениям избитых участников протестных акций в Москве в 2019 году», — уверен Павел Чиков.

Мария Старикова

 За что Путин уволил Суркова?
В Кремле испугались за Путина
Эрдоган призвал Путина выполнять сочинское соглашение по Идлибу
Ставивших сына коленями на гречку родителей отправили в колонию
В Испании задержали россиянку по запросу США
«Доширак» инвестирует в модернизацию завода в Рязани
На Урале смартфоны солдат прибили гвоздями к «доске позора»
Астрономы открыли планету, на которой год длится 18 часов
Пес с необычной шерстью стал настоящей моделью (фото)
Здоровье
Как можно и как нельзя сбивать температуру Парацетамол сработает, а обтирание спиртом только навредит.
Hi-Tech
С любовью из космоса: на Земле заметили гору в форме сердца (фото) Подарок ко Дню святого Валентина
Авто
Первый тест российской версии Skoda Karoq Каким получился мини-Kodiaq и чем машины для нашей страны отличаются от европейских?
Кино
Сябитова, Гагарина, бойфренд Бузовой вместе снялись в телешоу Популярные артисты и телезвезды приняли участие в съемках новых выпусков программы «Дело было вечером» на СТС
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Забавные картинки 528
Что дарите Вы мужчинам на 23 февраля и что дарят вашим мужьям на работе? 273
Слова мужа 241
Скандал между мужем и сыном 230
Леди
Как я вернула себе веру в любовь после тяжелых отношений Олесе 35 лет и она по-настоящему счастлива. Нет, она не выиграла в лотерею и не переехала жить к океану
Дом
Можно ли уборщице купить квартиру в Москве? Рассказ кыргызстанки
В Москве продают кондоминиум за 104 млн рублей. Как он выглядит?
IKEA предложила расплачиваться временем за покупки в магазине
Какие фразы нельзя произносить при покупке и продаже жилья
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь