00:00 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
СПЧ назначил просьбу о проверках
К генпрокурору и СКР еще раз обратятся по поводу заявления о пытках в деле «Сети».
Президентский Совет по правам человека (СПЧ) не будет делать заявления о вынесенных в Пензе приговорах семерым анархистам по делу «Сети» (запрещена в РФ). Об этом «Ъ» сообщили члены совета Игорь Каляпин и Леонид Никитинский. Однако совет направит обращения на имя генпрокурора РФ Игоря Краснова и руководителя СКР Александра Бастрыкина с требованием «проверить должным образом» заявления осужденных в Пензе и фигурантов в
В пятницу в СПЧ была утверждена «политика» совета по так называемому делу «Сети». По словам члена СПЧ Игоря Каляпина, решено «не касаться суровости и обоснованности вынесенных вердиктов».
«Необходимо сначала дождаться апелляции по делу, — объяснил господин Каляпин.— Но принципиально добиться проведения процессуальной проверки по сообщениям о пытках, которые прозвучали еще на стадии предварительного следствия. Формулировками текста займется один из самых авторитетных адвокатов Юрий Костанов».
Расследование дела «Сети» началось после задержания с наркотиками, а затем явки с повинной 18 октября 2017 года Егора Зорина. После дачи показаний на других предполагаемых участников «Сети» уголовное преследование господина Зорина было прекращено. Первыми о пытках электротоком в пензенском СИЗО-1 сообщили обвиняемые Арман Сагынбаев, Дмитрий Пчелинцев и Илья Шакурский. В начале 2018 года Виктор Филинков, Игорь Шишкин и свидетель Илья Капустин также рассказали о пытках шокером и избиениях.
В конце 2018 года члены СПЧ подготовили доклад о деле «Сети» Владимиру Путину. В декабре 2019 года на их встрече с президентом дело было упомянуто снова. 10 февраля 2020 года в Пензе вынесены приговоры семерым — от 6 до 18 лет за создание террористической организации или участие в ней (ст. 205.4 УК РФ); хранение оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ) и взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).
Игорь Каляпин уверен, что «проверка сообщений о пытках была выполнена безобразно»: «В материалах проверки СКР сообщается о таких бессмысленных действиях, как “поиск розеток в камерах СИЗО”, на основании чего выносится постановление о том, что пыток не было».
Леонид Никитинский подтвердил «Ъ», что глава совета Валерий Фадеев «должен подписать обращения в Генпрокуратуру и СКР» во вторник.
«Я настаивал на коллективном политическом заявлении СПЧ о жестокости и необоснованности приговора, но меня убедили, что пока нужно сосредоточиться на проверке сообщений о пытках, — сказал господин Никитинский.— Мы все согласились, что сообщения о пытках не проверяются не только в деле “Сети”, но и в других делах».
«Надлежащая проверка предполагает уголовную ответственность сотрудников ФСБ, что повлечет за собой отмену приговора в Пензе», — объяснил господин Чиков, подчеркнув, что в делах фигурантов дела «Сети» Виктора Филинкова и Ильи Капустина, сообщавших о пытках, «присутствуют медицинские подтверждения». «СКР немотивированно отказал в возбуждении уголовных дел (по сообщениям господина Капустина и господина Филинкова.— “Ъ”), как и по сообщениям избитых участников протестных акций в Москве в 2019 году», — уверен Павел Чиков.
Мария Старикова