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21 февраля, источник: Коммерсантъ

Явка не выходя из дома

Как сообщили сегодня руководители Центральной избирательной комиссии (ЦИК), на предстоящем всероссийском голосовании по поправкам к Конституции ЦИК намерен допустить возможность как досрочного, так и надомного голосования. Оба варианта способствуют достижению высокой явки. При этом на президентских выборах 2018 года власти сами отказались от досрочного голосования.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В пятницу секретарь ЦИКа Майя Гришина, выступая на экспертном семинаре «Общество и выборы», заявила, что избиратели смогут проголосовать досрочно. По ее словам, для этого могут быть другие основания, чем в действующем законодательстве. Ранее зампред ЦИКа Николай Булаев заявлял, что досрочно проголосовать, скорее всего, можно будет за пять дней до дня голосования. С этого момента прием заявлений по системе «Мобильный избиратель» будет прекращен. Вместо этого избиратель сможет прийти на свой участок.

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Напомним, закон «О выборах президента РФ», который законодатели намерены использовать для формирования правовой базы всероссийского голосования, ограничивает досрочное голосование судами, находящимися в плавании, полярными станциями, труднодоступными или отдаленными территориями, то есть местами, где у избирателей могут возникнуть объективные трудности с попаданием на избирательные участки.

Майя Гришина также заявила о возможности надомного голосования для тех, кто не сможет в этот день посетить избирательный участок — например, из-за необходимости ухода за детьми.

Элла Памфилова заявила «Ъ», что отдать свой голос на дому получат возможность те люди, «у которых возникнет такая потребность»:

«Это может быть многодетный отец, у которого жена заболела и лежит в больнице. Самое главное, чтобы он об этом сообщил устно или письменно, а наблюдатели проконтролировали, что он действительно реальный человек, а не “мертвая душа”». Напомним, ранее «Ъ» сообщал, что надомное голосование не будет формализовано.

Ранее власти последовательно отказывались от досрочного голосования. Сначала вместо него на федеральных выборах применялись открепительные удостоверения.

Получив его заранее на участке по месту регистрации, избиратель мог сделать выбор на другом. В 2017 году появилась технология «Мобильный избиратель»: для голосования на ближайшем участке внутри своего избирательного округа на местных и на любом — на федеральных выборах теперь достаточно подать заявление в теризбирком непосредственно, через МФЦ или через портал госуслуг.

Однако, как выяснилось, такой механизм тоже не исключает возможности двойного голосования — и на выбранном участке, и по месту регистрации.

В 2017 году ЦИК предусмотрел систему проверки однократности, а в июне 2019 года заявил о создании рабочей группы для выявления фактов двойного голосования.

Эксперт по выборному законодательству, руководитель Межрегионального объединения избирателей Андрей Бузин отмечает, что и надомное, и досрочное голосование — основной способ повышения явки.

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Кроме того, по словам господина Бузина, решение разрешить и то и другое «говорит о том, что администрация президента собирается улучшить результаты голосования в свою пользу»:

«Досрочное голосование всегда дает сдвиг результатов голосования в пользу желаемых для администрации. Есть совершенно четкая статистика».

Источник «Ъ», задействованный в организации предстоящего голосования, уверен, что надомное голосование — вполне честная процедура, а досрочное нужно, чтобы комиссии «не захлебнулись» в сам день голосования. Напомним, ранее источники «Ъ» сообщали, что в администрации президента в качестве идеального результата рассматривается 70% голосов за при явке избирателей 60%.

Эксперт по электоральному праву Сергей Кабышев, бывший глава юридической службы штаба Владимира Путина на выборах президента 2018 года, считает, что и досрочное, и надомное голосование не влияют на легитимность. По его мнению, рассуждения о том, что досрочное голосование себя дискредитировало, не соответствуют действительности: «Здесь для того, чтобы не было сомнений, чтобы обеспечить доверие, необходимо использовать все имеющиеся средства института общественного наблюдения».

Элла Памфилова сообщила, что наблюдателями смогут стать все желающие. Единственное условие — подготовленность к мониторингу процедуры.

Андрей Винокуров, Наталья Глухова, Елена Рожкова

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