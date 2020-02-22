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11:10 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Москва и Минск придвинулись к трубе

Страны довольствуются символическими уступками.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В переговорах Москвы и Минска по поставкам нефти наметился существенный прогресс, который, как полагают на рынке, позволит уже в марте войти в обычный график работы. Обе стороны готовы пойти на уступки: Белоруссия — платить премию к экспортному паритету в течение ближайших лет, а Россия — постепенно снижать ее в счет уменьшения экспортной пошлины. Эксперты отмечают, что изначально сумма спора была незначительной.

Россия предложила Белоруссии формулу цены на нефть, по которой премия к экспортному паритету будет ежегодно снижаться примерно на $2 за тонну, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак. Он пояснил, что такой подход позволит частично компенсировать эффект от налогового маневра в РФ. Свои потери от снижения экспортной пошлины, без учета которой Белоруссия получает нефть из России, Минск в 2020 году оценивает $420−430 млн.

Источники «Ъ» отмечают, что в переговорах сторон явно наметился прогресс, благодаря которому поставки нефти в Белоруссию могут начаться уже в марте.

По крайней мере, глава Белоруссии по итогам телефонного разговора с Владимиром Путиным 21 февраля поручил премьер-министру страны Сергею Румасу достичь соглашений с российскими компаниями по поставке нефти в республику.

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Экспорт нефти из России в Белоруссию остановился после нового года из-за разногласий по цене на сырье, и до сих пор российские компании не смогли договориться с «Белнефтехимом» (оператор двух белорусских НПЗ) по этому вопросу. На данный момент нефть в республику экспортируют только структуры группы «Сафмар» Михаила Гуцериева, но они не могут обеспечить загрузку заводов выше 25%. В компании ситуацию не комментируют. При этом, как сообщил представитель «Белнефтехима», концерн пытался в пятницу договориться с «Газпром нефтью» об условиях работы по давальческой схеме поставок нефти на белорусские НПЗ, но достигнуть соглашения не удалось. «Белорусская сторона предложила условия по формуле 20 на 80, при которой “Газпром нефть” сможет поставлять в Беларусь нефть без премии, забирая себе пятую часть объема поставки на давальческую переработку», — пояснил он. В компании не исключили продолжения переговоров на эту тему.

Как заявил Александр Лукашенко, российские поставщики просили наценку в $12 на тонну (в прошлом году, по данным «Ъ», она составляла $10 на тонну). С учетом объемов, оговоренных в межправсоглашении, на уровне 24 млн тонн нефтекомпании рассчитывают на премию в $288 млн.

Это подтвердил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, отметив, что президент РФ предложил сохранить финансовые условия 2019 года по поставкам российской нефти, а также компенсировать Минску выпадающие в 2020 году из-за налогового маневра доходы в размере порядка $300 млн, в том числе за счет премии нефтяных компаний. При этом Песков подчеркнул, что «не может быть и речи о том, чтобы кто-то этим компаниям навязывал невыгодные условия, которые не соответствовали бы и российской, и международной ценовой конъюнктуре».

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Минск неоднократно заявлял о том, что ищет альтернативных поставщиков, но по факту Белоруссия купила лишь несколько небольших партий. При этом президент республики предупреждал, что страна начнет отбор транзитной нефти из нефтепровода «Дружба» с учетом того, что поставки в адрес белорусских НПЗ составляют менее 500 тыс. тонн вместо предполагаемых по соглашению 2 млн тонн.

Источник «Ъ», знакомый с ситуацией, сообщает, что с полноценными поставками на белорусские НПЗ в случае достижения договоренности с российскими нефтекомпаниями могут возникнуть проблемы, так как Белоруссия, чтобы загрузить Новополоцкий НПЗ («Нафтан»), в течение как минимум двух недель отбирает технологическую нефть (используется для поддержания трубы в рабочем состоянии) из подводящих нефтепроводов. Об этом 11 февраля сообщал сам «Белнефтехим» и подтверждали в «Транснефти», отмечая, что это приведет к потере пропускной способности на белорусские НПЗ.

Дмитрий Маринченко из Fitch считает, что премия к экспортному паритету в $2 на тонну — это величина на уровне статистической погрешности, всего $0,3 цента за баррель, и ни к какой значимой для Белоруссии экономии она не приведет. Сейчас, говорит он, экспортная пошлина (она же потенциальная скидка, с которой российские компании могут поставлять нефть в Белоруссию) составляет около $70 за тонну, или $9 за баррель. Он напоминает, что в следующем году пошлина, согласно налоговому маневру, должна уменьшиться на $15−20 на тонну в зависимости от цены, и ясно, что предложенные $2 на тонну никак снижение пошлины не компенсируют.

Ольга Мордюшенко, Дмитрий Козлов

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