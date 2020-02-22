11:10 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Москва и Минск придвинулись к трубе
Страны довольствуются символическими уступками.
В переговорах Москвы и Минска по поставкам нефти наметился существенный прогресс, который, как полагают на рынке, позволит уже в марте войти в обычный график работы. Обе стороны готовы пойти на уступки: Белоруссия — платить премию к экспортному паритету в течение ближайших лет, а Россия — постепенно снижать ее в счет уменьшения экспортной пошлины. Эксперты отмечают, что изначально сумма спора была незначительной.
Россия предложила Белоруссии формулу цены на нефть, по которой премия к экспортному паритету будет ежегодно снижаться примерно на $2 за тонну, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак. Он пояснил, что такой подход позволит частично компенсировать эффект от налогового маневра в РФ. Свои потери от снижения экспортной пошлины, без учета которой Белоруссия получает нефть из России, Минск в 2020 году оценивает $420−430 млн.
По крайней мере, глава Белоруссии по итогам телефонного разговора с Владимиром Путиным 21 февраля поручил
Экспорт нефти из России в Белоруссию остановился после нового года
Это подтвердил
Минск неоднократно заявлял о том, что ищет альтернативных поставщиков, но по факту Белоруссия купила лишь несколько небольших партий. При этом президент республики предупреждал, что страна начнет отбор транзитной нефти из нефтепровода «Дружба» с учетом того, что поставки в адрес белорусских НПЗ составляют менее 500 тыс. тонн вместо предполагаемых по соглашению 2 млн тонн.
Источник «Ъ», знакомый с ситуацией, сообщает, что с полноценными поставками на белорусские НПЗ в случае достижения договоренности с российскими нефтекомпаниями могут возникнуть проблемы, так как Белоруссия, чтобы загрузить Новополоцкий НПЗ («Нафтан»), в течение как минимум двух недель отбирает технологическую нефть (используется для поддержания трубы в рабочем состоянии) из подводящих нефтепроводов. Об этом 11 февраля сообщал сам «Белнефтехим» и подтверждали в «Транснефти», отмечая, что это приведет к потере пропускной способности на белорусские НПЗ.
Дмитрий Маринченко из Fitch считает, что премия к экспортному паритету в $2 на тонну — это величина на уровне статистической погрешности, всего $0,3 цента за баррель, и ни к какой значимой для Белоруссии экономии она не приведет. Сейчас, говорит он, экспортная пошлина (она же потенциальная скидка, с которой российские компании могут поставлять нефть в Белоруссию) составляет около $70 за тонну, или $9 за баррель. Он напоминает, что в следующем году пошлина, согласно налоговому маневру, должна уменьшиться на $15−20 на тонну в зависимости от цены, и ясно, что предложенные $2 на тонну никак снижение пошлины не компенсируют.
Ольга Мордюшенко, Дмитрий Козлов