Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Редкая корона XVIII века вернулась в Эфиопию.Ее 20 лет тайно хранили в Нидерландах
Фоторепортажи
12Жизнь пассажиров «зараженного» лайнера Diamond Princess
30Россиянка попала в финал престижного фотоконкурса
08:19 (мск), источник: Lenta.Ru

Трамп отреагировал на обвинения во вмешательстве России в американские выборы

Президент США Дональд Трамп отреагировал на обвинения во вмешательстве России в американские выборы 2020 года. Он прокомментировал заявление о помощи Москвы кандидату в президенты США от Демократической партии Берни Сандерсу на своей странице в Twitter.

Источник: AP 2020

Трамп написал, что демократы в Конгрессе начинают кампанию по дезинформации. По его словам, фейковые новости о том, что Россия симпатизирует Сандерсу, помогут им сместить кандидатуру с выборов. Представители Демократической партии намерено сообщают, что Россия хочет победы Трампа или Сандерса, добавил он.

Читайте также
Клинтон назвала Трампа «марионеткой» в связи со спекуляциями о вмешательстве РФ в выборы

Также он написал еще один посвященный этой теме пост в Twitter в субботу, 22 февраля. В нем американский лидер назвал представителей Демократической партии бездельниками. По его словам, они не хотят, чтобы Сандерс стал кандидатом от них, поэтому у него плохие шансы.

«Все опять сфальсифицировано против Берни Сандерса», — добавил Трамп.

Ранее The Washington Post сообщила, что американские чиновники обвинили Россию в помощи Сандерсу. Отмечалось, что Россия пытается помочь его президентской кампании. Сандерс призвал российского лидера Владимира Путина не участвовать в американских выборах. «В 2016 году Россия использовала интернет-пропаганду, чтобы посеять раскол в нашей стране, и я понимаю, что они повторяют это в 2020 году», — добавил политик.

В апреле прошлого года был опубликован полный текст доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года. Согласно его выводам, Москва действительно оказывала на них влияние — в частности, российское ГРУ (ГУ) передало в WikiLeaks материалы Демократической партии США.

Предметом расследования также была возможная связь Трампа и российского правительства. Авторы доклада пришли к выводу, что сговора между Трампом и Россией не было.

Справка
Хроника: как Дональда Трампа пытались лишить властиВеликое отрешение. Как развивалось одно из самых примечательных политических событий 2020 года
Следите за развитием темы Выборы президента США
 55-летняя актриса сделала откровенные фото для модного журнала
Перечислены страхи россиян в случае ухода Путина
Макрон: конфликт в Идлибе грозит Европе миграционным кризисом
Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло почти вдвое
Boeing: одно из устройств для корабля Starliner поставляют из РФ
В Париже столкнулись с нашествием клопов
Астрономы открыли планету, на которой год длится 18 часов
Трансфер «Барселоны» назвали легальным способом покупки матчей
«Доширак» инвестирует в модернизацию завода в Рязани
Здоровье
Как можно и как нельзя сбивать температуру Парацетамол сработает, а обтирание спиртом только навредит.
Hi-Tech
С любовью из космоса: на Земле заметили гору в форме сердца (фото) Подарок ко Дню святого Валентина
Авто
Первый тест российской версии Skoda Karoq Каким получился мини-Kodiaq и чем машины для нашей страны отличаются от европейских?
Кино
Сябитова, Гагарина, бойфренд Бузовой вместе снялись в телешоу Популярные артисты и телезвезды приняли участие в съемках новых выпусков программы «Дело было вечером» на СТС
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Забавные картинки 543
Что дарите Вы мужчинам на 23 февраля и что дарят вашим мужьям на работе? 277
Слова мужа 255
Скандал между мужем и сыном 252
Леди
Как я вернула себе веру в любовь после тяжелых отношений Олесе 35 лет и она по-настоящему счастлива. Нет, она не выиграла в лотерею и не переехала жить к океану
Новости партнеров
Малоизвестное оружие России, которого боятся США
Эппле рассказала, как изменяла мужу во время беременности
Новые стандарты: температура 36,6 больше не считается нормой
62-летнюю Догилеву сложно узнать даже близким
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь