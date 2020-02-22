12:45 (мск), источник: Коммерсантъ
Генсек ООН призвал к прекращению огня в сирийском Идлибе
Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил о необходимости как можно скорее прекратить огонь в Идлибе. Ситуация в сирийской зоне деэскалации обострилась в феврале
По мнению генсека ООН, прекращение огня требуется, чтобы не допустить гуманитарной катастрофы «и избежать неконтролируемой эскалации». Господин Гутерриш отметил, что кризис на
Сотни были убиты. Маленькие дети замерзают до смерти. Этот гуманитарный кошмар для многострадального народа Сирии должен прекратиться.
Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что ситуация в Идлибе грозит военной неконтролируемой эскалацией конфликта. Кроме того, это может привести к новому миграционному кризису. «Я говорил с рядом неправительственных организаций, они оценивают в 2 млн число лиц, которые находятся там в крайне опасной ситуации или стали беженцами», — сказал Макрон журналистам после саммита ЕС в Брюсселе (цитата по ТАСС).
20 февраля вооруженная сирийская оппозиция при поддержке турецкой армии начала наступление на сирийские правительственные войска. На помощь армии Сирии направили самолеты ВКС России. В Анкаре заявили, что в результате ударов сирийской авиации погибло двое турецких военных.
Кремль продолжает контакты с турецкой стороной, чтобы ситуация не развивалась по пути «дальнейшего нагнетания».