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12:45 (мск), источник: Коммерсантъ

Генсек ООН призвал к прекращению огня в сирийском Идлибе

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил о необходимости как можно скорее прекратить огонь в Идлибе. Ситуация в сирийской зоне деэскалации обострилась в феврале из-за столкновений сирийских и турецких военных. С призывом прекратить военные действия ранее выступили страны-члены ЕС. Франция опасается, что ситуация в Идлибе приведет к миграционному кризису.

Источник: AP 2020

По мнению генсека ООН, прекращение огня требуется, чтобы не допустить гуманитарной катастрофы «и избежать неконтролируемой эскалации». Господин Гутерриш отметил, что кризис на северо-западе Сирии «наносит ужасный урон мирному населению».

Сотни были убиты. Маленькие дети замерзают до смерти. Этот гуманитарный кошмар для многострадального народа Сирии должен прекратиться.
Антониу Гутерриш
генсек ООН

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что ситуация в Идлибе грозит военной неконтролируемой эскалацией конфликта. Кроме того, это может привести к новому миграционному кризису. «Я говорил с рядом неправительственных организаций, они оценивают в 2 млн число лиц, которые находятся там в крайне опасной ситуации или стали беженцами», — сказал Макрон журналистам после саммита ЕС в Брюсселе (цитата по ТАСС).

20 февраля вооруженная сирийская оппозиция при поддержке турецкой армии начала наступление на сирийские правительственные войска. На помощь армии Сирии направили самолеты ВКС России. В Анкаре заявили, что в результате ударов сирийской авиации погибло двое турецких военных.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что Москва и Анкара «очень далеки от того, чтобы выработать общую позицию» по Идлибу.

Кремль продолжает контакты с турецкой стороной, чтобы ситуация не развивалась по пути «дальнейшего нагнетания».

Справка
Турция начала масштабное наступление в Сирии

Российские Су-24 нанесли удар по наступавшим и помогли сирийской армии отбить атаку.

Следите за развитием темы Эскалация в Идлибе
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