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14:23 (мск), источник: ТАСС

Рябков: США затевают опасную игру, отрабатывая ядерный удар по России

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/ — Замглавы МИД РФ отметил, что действия Вашингтона «явно демонстрируют готовность идти по пути конфронтации и двигаться в направлении дальнейшего снижения порога применения ядерного оружия».

Источник: РИА "Новости"

Москва осуждает проработку в США сценариев нанесения ограниченного ядерного удара по территории РФ. Об этом заявил в субботу ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«США продолжают отрабатывать в формате командно-штабных и иных учений сценарии ограниченного применения ядерного оружия, в том числе, как недавно стало известно, по целям на территории РФ, — сказал он, комментируя проведение в США учений, предполагающих нанесение ответного удара по России с использованием ядерного оружия. — Мы осуждаем такого рода действия, поскольку, во-первых, они явно демонстрируют готовность Вашингтона идти по пути конфронтации и двигаться в направлении дальнейшего снижения порога применения ядерного оружия».

Вместо того чтобы сосредоточиться на усилиях по укреплению системы контроля над вооружениями, включая ракетно-ядерные, США затевают крайне опасную игру.
Сергей Рябков
заместитель министра иностранных дел РФ
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«Мы со своей стороны, как это подчеркивалось неоднократно, допускаем применение ядерного оружия только в двух исключительных случаях: когда на Россию совершено нападение с применением любого вида оружия массового уничтожения или когда осуществлена агрессия с применением обычных вооружений такого масштаба, что под угрозой оказывается само существование российского государства», — сказал высокопоставленный дипломат.

Рябков подчеркнул, что никаких других сценариев, которые приписываются РФ американцами с точки зрения возможного применения Россией ядерного оружия не существует. «Разного рода рассуждения, что мы вроде как можем действовать по доктрине “эскалация для деэскалации” — не более чем пустая болтовня, не имеющая под сбой никаких оснований, — сказал он. — Поэтому мы вновь обращаем внимание американских коллег на необходимость расставить точки над i в их собственном военном планировании, переподтвердив для начала известную формулу, которая существует еще с советских времен о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана».

Нежелание США подтвердить эту формулу тоже добавляет нам оснований для вывода о том, что в Вашингтоне продолжают реально заниматься подготовкой сценариев применения ядерного оружия.
Сергей Рябков

Ранее представитель Пентагона высокого ранга на брифинге для журналистов сообщил, что Соединенные Штаты провели военные учения, симулирующие нанесение ответного удара с использованием ядерного оружия после применения Россией в Европе ядерного оружия малой мощности против стран НАТО.

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