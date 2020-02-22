Испытать себя и получить шанс: в Москве стартовал полуфинал конкурса «Лидеры России»

«Сейчас можно уже говорить не только о перспективах [конкурса], но и о реализации возможностей, потому что среди победителей очень многие занимают серьезные должности в государственных корпорациях и в органах государственного управления, в том числе в федеральных органах власти», — сказал полномочный представитель президента РФ в ЦФО, наставник конкурса «Лидеры России» Игорь Щёголев.
Это показывает, что для людей это способ проявить себя, испытать судьбу и получить свой шанс, а для руководителей, занимающих ответственные посты, — это возможность найти умные, компетентные, энергичные кадры.
Игорь Щёголев полномочный представитель президента РФ в ЦФО, наставник конкурса «Лидеры России»
По словам руководителя конкурса «Лидеры России», генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексея Комиссарова, в полуфинал конкурса в ЦФО вышли 555 участников, в том числе 387 человек, представляющих Москву, и 71 — Московскую область. Кроме того, шесть участников имеют иностранное гражданство: четыре гражданина Украины, и по одному из Эстонии и Белоруссии.
«В полуфинале участвуют представители всех 18 субъектов округа. Сегодня здесь собрались очень разные люди — разных профессий, опыта, образования, карьерных предпочтений и сферы интересов. Среди полуфиналистов 58 представителей сферы информационных технологий, 47 — банковского дела и страхования, 45 работников сферы образования, 43 представителя государственной службы, 30 участников из сферы энергетики, 27 медиков и фармацевтов, 17 научных работников, 8 представителей сельского хозяйства, 7 — авиастроения и ракетно-космической промышленности, 5 работников культуры и сферы искусств», — сказал Комиссаров.
Среди участников, прошедших в полуфинал конкурса от ЦФО, 456 мужчин (82%) и 99 — женщин (18%). Семь полуфиналистов имеют ученую степень доктора наук, 94 — кандидата наук, 46 участников имеют степень MBA, 146 конкурсантов получили два и более высших образования.
Основные конкурсные дни полуфинала в ЦФО — 22 и 23 февраля. Конкурсанты за два дня должны будут продемонстрировать свои лидерские качества и побороться в очных оценочных мероприятиях за выход в суперфинал.
В программе запланированы мастер-классы и различные аналитические деловые игры. Вечером 23 февраля будут подведены итоги и определены 60 финалистов от ЦФО, которых пригласят на суперфинал конкурса «Лидеры России 2020», который состоится в Сочи 27—31 марта.
Конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия — страна возможностей» по поручению президента России. В этом году на конкурс управленцев поступило 233 830 заявок из всех регионов России и 68 стран мира. Главными целями конкурса являются: выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций. За два года назначения на высокие позиции получили более 150 Лидеров России: среди них двое стали губернаторами, пятеро — заместителями федеральных министров.