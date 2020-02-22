В США прошли учения с имитацией ядерного удара по России

Журнал National Defense, который издает американская оборонно-промышленная ассоциация (NDIA) отмечает, что армия США регулярно проводит учения с имитацией ядерного удара, но обычно высокопоставленные чиновники о них не рассказывают.
Учения, уточнило издание, проходили 20 февраля в Небраске, где находится Стратегическое командование американской армии. В них принял участие и министр обороны Марк Эспер участие в роли себя. «Они атаковали нас маломощной ядерной [боеголовкой], и мы во время учений имитировали ответ с помощью ядерного оружия», — рассказал чиновник.
Ответ США, который отработали на учениях, по словам чиновника, был «ограниченным». Он пояснил, что для этого вопрос сначала согласовывают с министром обороны, а потом и с президентом США.
Кроме того, представитель Минобороны особо выделил необходимость модернизации ядерного арсенала и способов доставки оружия массового поражения. В январе Исследовательская служба Конгресса США в докладе отметила, что страна отстает от России по темпам обновления ядерного оружия.
В феврале помощник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен анонсировал возможные переговоры с Россией и Китаем по сокращению ядерных запасов. Он также добавил, что американская сторона хочет обсудить с Москвой продление договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Срок действия документа заканчивается 5 февраля 2021 года.