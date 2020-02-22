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20:05 (мск), источник: Коммерсантъ

США обвинили Россию в кампании по дезинформации о коронавирусе

Власти США заявили, что тысячи связанных с Россией аккаунтов в социальных сетях распространяют тревожные сообщения о китайском коронавирусе, передает AFP.

Коронавирус Covid-19по данным JHU CSSE на 02:33 MSK, 22.02
76 843Инфицировано
2 251Скончалось
18 890Выздоровело
Источник: Reuters

Сотрудник Госдепартамента США Филипп Рикер сообщил, что российская кампания по дезинформации продвигает безосновательные теории заговора о причастности США к вспышке коронавируса. В частности, речь идет об утверждениях, что COVID-19 — биологическое оружие, произведенное ЦРУ, а распространение вируса — это попытка США «вести экономическую войну с Китаем».

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По словам Рикера, Россия намерена «сеять раздор и разрушать американские институты и союзы изнутри». «Распространяя дезинформацию о коронавирусе, российские злоумышленники вновь решают поставить под угрозу общественную безопасность, отвлекая внимание от глобальной медико-санитарной помощи», — сказал он. Согласно информации Рикера, фальшивые аккаунты для продвижения российской кампании появились в Twitter, Facebook, Instagram, причем на нескольких иностранных языках.

Новый тип коронавируса был выявлен в Китае в декабре 2019 года. За два месяца число зараженных превысило 76 тыс. человек, от болезни умерли свыше 2,3 тыс. человек. В России было зафиксировано два случая заболевания, оба заразившихся были гражданами Китая, они выздоровели. Однако трое граждан России заразились коронавирусом во время карантина на лайнере Diamond Princess.

ВОЗ сообщала, что первая вакцина от китайского коронавируса может появиться через полтора года. Китай начнет клинические испытания вакцины от нового коронавируса не раньше апреля.

Справка
Бананы, посылки и летучие мыши. Самые популярные мифы о коронавирусеГоворят, что вирус можно вылечить раствором соли или чаем Бань Лань Гэнь и что он распространяется с бананами и посылками с «Алиэкспресса»
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Источник:©Аргументы и факты
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