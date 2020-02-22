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19:29 (мск), источник: РИА Новости

Эрдоган пригрозил «решительными действиями» в Сирии

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости — Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении Анкары предпринять «более решительные действия» в Сирии. Заявление турецкого лидера транслировал телеканал NTV.

Источник: AP 2020

При этом глава государства не уточнил, о каких будущих шагах идет речь.

Борьба дается нам непросто, у нас гибнут люди. Мы сталкиваемся с новыми ловушками.
Реджеп Тайип Эрдоган
президент Турции

Турецкий лидер также рассказал о разработке дорожной карты по ситуации в Идлибе после переговоров с президентами Владимиром Путиным, Эммануэлем Макроном, а также канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как отметил турецкий лидер, Анкара намерена «подчиняться сценариям глобальных держав». По его словам, действия Турции в Сирии и Ливии продиктованы национальными интересами.
Ранее Эрдоган назвал происходящее в Идлибе «войной».

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Обострение в Идлибе

Ситуация в Идлибе обострилась после начала наступления сирийских войск в провинции в конце прошлого месяца. Спустя несколько дней Анкара заявила о потерях среди военных. Помимо этого, турецкое оборонное ведомство сообщило об ударе по правительственным войскам и значительным потерям сирийской армии. Однако Центр по примирению враждующих сторон опроверг эту информацию.

Москва и Дамаск неоднократно отвечали на претензии Анкары и отмечали, что действия сирийской армии направлены на очищение провинции от террористов.

В четверг боевики при поддержке турецкой артиллерии попытались прорвать оборону сирийской армии. Дамаск попросил помощи у Москвы. В небо поднялись российские Су-24 и нанесли удар по боевикам.

Тогда турецкая артиллерия прекратила обстрел. В итоге правительственные войска смогли отбить атаку боевиков.

После этого Владимир Путин провел трехсторонний телефонный разговор с Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель. Лидеры трех стран обсудили обострение в Идлибе.

Кроме того, президент Франции и канцлер Германии сообщили о готовности провести четырехсторонний саммит с участием Путина и Эрдогана.
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В последующем Путин также провел переговоры с турецким лидером. В ходе разговора Эрдоган назвал выполнение Сочинского соглашения главным условием урегулирования в Идлибе. Глава государства также подчеркнул «необходимость сдерживания сирийской армии в регионе».

Российский президент, в свою очередь, выразил обеспокоенность из-за активизации экстремистов в провинции. Он акцентировал внимание на необходимости безусловного уважения суверенитета и территориальной целостности Сирии.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба.

В частности, Анкара не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов.

Так, в российско-турецком меморандуме от 18 сентября 2018 года, согласованном по итогам встречи президентов Путина и Эрдогана, говорилось о сохранении статус-кво по присутствию турецких военных, но при условии вывода из Идлибской зоны деэскалации всех террористических радикальных группировок до 15 октября 2018 года. Также оговаривалось, что будут предприняты «эффективные меры для обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий» в границах этой зоны. Пункт седьмой меморандума предполагал проведение совместного российско-турецкого патрулирования в этом районе.

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Российские Су-24 нанесли удар по наступавшим и помогли сирийской армии отбить атаку.

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