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22 февраля, источник: РИА Новости

В Триполи предложили США разместить базу для сдерживания России

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Министр внутренних дел в ливийском Правительстве национального согласия (ПНС) Фатхи Башага в интервью агентству Блумберг заявил, что власти Триполи «не возражали бы» против строительства американской базы на территории Ливии, поскольку подобная база служила бы сдерживающим фактором для вмешательства других стран.

Источник: Reuters

«Ливия важна в Средиземноморье: её нефтяные богатства, простирающееся на 1,9 тысячи километров побережье, порты делают её в глазах России воротами в Африку. Если США попросят о базе, мы, как ливийское правительство, не возражали бы — для борьбы с терроризмом, организованной преступностью и удерживания на расстоянии других стран, которые вмешиваются», — отметил министр.

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Министр также прокомментировал планы США по корректировке военного присутствия в странах Африки. «Мы не до конца понимаем (планы — ред.) по передислокации… Но мы надеемся, что эта передислокация будет учитывать Ливию, чтобы не оставить пространство для маневра России», — заявил он.

«Россияне в Ливии не только ради Хафтара. У них большая стратегия в Ливии и в Африке», — добавил Башага.

МИД РФ ранее опровергал, что Россия якобы поддерживает войну в Ливии за счёт действия там своих ЧВК, а в Кремле заявляли, что главнокомандующий не отправлял российские войска в Ливию.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США будут корректировать свое присутствие в Африке, хотя речи о полном выводе военнослужащих оттуда не идет. По его словам, это проводится в рамках стратегии конкуренции с мировыми державами — Россией и Китаем. В конце декабря газета New York Times со ссылкой на источник сообщила, что министр обороны США Марк Эспер рассматривает предложения о масштабном сокращении военного персонала в странах Западной Африки, вплоть до полного вывода контингента.

После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией маршала Халифы Хафтара.

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2020 год начался для арабской страны с нового витка внутренних столкновений.

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