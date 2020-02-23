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07:47 (мск), источник: BBC News Русская служба

Берни Сандерс укрепил лидерство в борьбе за право выдвигаться в президенты США

Сенатор Берни Сандерс одержал убедительную победу на собраниях активистов (кокусах) в штате Невада, подтвердив свой статус лидера избирательной гонки среди демократов, в то время как бывший вице-президент Джо Байден, по предварительным данным, вышел на второе место, что может дать новый импульс его президентской кампании.

Источник: AFP 2020

Первые результаты кокусов показывают, что Сандерс с большим преимуществом победил других претендентов на место кандидата в президенты США, выборы которого пройдут в ноябре. Однако до окончательного выбора кандидата Демократической партии еще далеко.

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Первые итоги также свидетельствуют о том, что Байден в Неваде выступил лучше, чем в двух других штатах, где уже проводилось первичное голосование.

На первых внутрипартийных выборах в Айове с минимальным отрывом выиграл Пит Буттиджич. Сандерс уступил ему 0,1 процентного пункта.

На праймериз в Нью-Гэмпшире победу 78-летний Сандерс уже победил, набрав 26% и обойдя Буттиджича на 1,6 п.п.

Сейчас же после подсчета 22% бюллетеней в Неваде сенатор Сандерс набирает 47% голосов, у Байдена — 24%. Далее идут Элизабет Уорен и Буттиджич. Это дает новую надежду на продолжение его кампании, пишет агентство Рейтер. В Айове и Нью-Гемпшире у него были слабые результаты.

Чтобы пройти на следующий этап, кандидат должен набрать 15% голосов. В июле окончательный выборы будет сделан на съезде партии. Важным этапом предварительных выборов станет «супервторник» 3 марта, когда праймериз пройдут сразу в 14 штатах.

Источник: AFP 2020

До субботы у Сандерса был 21 делегат съезда, который будет поддерживать его кандидатуру. Всего же для номинации на пост президента необходимо 1990 из 3979 делегатов.

В своей победной речи Сандерс похвалил свою команду и раскритиковал президента Дональда Трампа.

«Американцы устали от президента, который все время лжет», — сказал он. Кампания Байдена также проходит в бодром ключе. Он заявил, что «возвращение начинается здесь [в Неваде]».

«Пресса готова быстро объявить людей мертвыми, но мы живы, мы возвращаемся и собираемся победить», — сказал Байден.

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Трамп отметил победу мистера Сандерса, но в очередной раз назвал его «сумасшедшим Берни». «Поздравляю, Берни, и не позволяй им забрать это у тебя!» — написал президент, намекая на новости, появившиеся накануне.

Сандерс в пятницу подтвердил, что американские спецслужбы предупреждали его о попытках России оказать ему помощь в ходе предвыборной кампании, а Трамп в свою очередь предположил, что демократы сами хотят дискредитировать сенатора, чтобы не допустить его участия в президентской гонке.

Укрепив свой статус лидера гонки среди демократов, Сандерс одновременно усилил напряженность в кампании из-за того, что его считают слишком либеральным, чтобы победить Трампа, пишет Ассошиэйтед пресс.

В США Сандерса считают социалистом.

Его противники часто напоминают, что в юности будущий сенатор вступил в молодежное подразделение Социалистической партии Америки, а в конце 1980-х путешествовал в Советский Союз и провел там свой медовый месяц.

Кокусы в Неваде гораздо более репрезентативны для страны в целом, чем Айова и Нью-Гемпшир, отмечает Ассошиэйтед пресс.

Считается, что Сандерс победил, заручившись поддержкой большой латиноамериканской общины Невады. Он уже покинул штат и отправился в Техас, где в «супервторник» кандидаты будут сражаться за большое число кандидатов.

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