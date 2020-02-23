Второй фронт. Разведка Эстонии увидела еще одну угрозу помимо России

Верят ли эстонцы, что Китай вместе с Россией действительно им угрожают, разбиралось РИА Новости.
«Мышление, характерное для холодной войны»
Неудивительно, что документ не понравился китайцам — там отмечается, что КНР якобы хочет изменить мировой порядок в своих интересах, и говорится о многих других неприятных Пекину вещах.
«Оценки, касающиеся Китая, свидетельствуют о некомпетентности, предубеждениях и мышлении, характерном для холодной войны, — доносило до Таллина свою позицию диппредставительство. — Несмотря на перспективу развития отношений КНР и Эстонии, Китай описывается как государство, представляющее опасность, и это делается на пустом месте с искажением фактов».
В посольстве также отметили, что доклад «наносит ущерб двусторонним отношениям и обижает китайцев, которые хорошо относятся к Эстонии». Но официальный Таллин решил, что дипломаты возмутились зря.
Так, глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу заявил, что не принимает претензий китайских коллег. И подчеркнул, что не собирается ставить под сомнение выводы спецслужбы: «Оценка департамента внешней разведки — это оценка безопасности, основанная на экспертных знаниях его сотрудников».
Министр внешней торговли и информационных технологий Каймар Кару также высказался в том духе, что выводы разведки — не политическая позиция, а объективные данные.
Депутат Европарламента от Консервативной народной партии Эстонии Яак Мадисон тоже не остался в стороне от критики в адрес дипмиссии. «Если посольство Китая считает совершенно приемлемым и нормальным начинать диктовать учреждениям безопасности другого государства, что они могут считать источниками угрозы, а что нет, то их понимание в корне неверно», — написал он в социальной сети.
Призыв быть настороже с Пекином звучал и из уст эстонского президента Керсти Кальюлайд на Мюнхенской конференции по безопасности.
«Мы в Европе стали все лучше понимать, что в мире появился новый глобальный игрок, чьих планов мы не знаем и кому не можем полностью доверять. Это Китай», — предупредила она.
При этом брат лидера страны — Раймонд Кальюлайд, тоже политик (он член комитета эстонского парламента по иностранным делам) — рискнул выступить в защиту КНР. Он предложил сменить тон в отношениях с Пекином. «Я еще не встречал в мире ни одного государства, которое хотело бы иметь меньше влияния и меньше возможностей для защиты своих интересов. Конечно же, КНР хочет увеличить свое влияние», — призвал он коллег мыслить трезво.
В ежегодном отчете разведки, к слову, речь шла и о России. Эстонская спецслужба отметила, что вероятность нападения с востока мала. Но авторы документа вовсе не отказываются рассматривать соседа как источник тревоги.
«Почти все угрозы безопасности в регионе Балтийского моря исходят от действий России. Скрытое влияние, экономическое давление, агрессивная внешняя политика, а также военная активность в стиле холодной войны и размещение вооружения вдоль границ Балтийских стран дестабилизируют обстановку на побережье Балтийского моря», — говорится в докладе.
Составители указали, что «единственной реальной угрозой суверенитету Эстонии является потенциальная военная операция России против стран Балтии».
Правда, и тут мнение официального Таллина разделяют далеко не все. Так, лидер Партии реформ Кая Каллас назвала территориальные претензии к России глупостью, которая вредит Эстонии. Она напомнила, что при вступлении в НАТО в 2004 году Таллин заверил альянс, что у него нет нерешенных споров с соседями.
«Благодаря чему мы и вступили в НАТО, теперь эта глава открывается снова. Или, по крайней мере, этот вопрос пытаются внести во внутриполитическую повестку. Я считаю, это глупо», — раскритиковала Каллас коллег. По ее мнению, договор о границе между Эстонией и Россией имеет для безопасности «гораздо более важное значение».
Из Таллина действительно в последнее время раздаются голоса о возврате «аннексированных территорий» — земель, принадлежавших Эстонии по Тартускому договору 1920 года.
Москва считает этот документ утратившим силу, но в прибалтийской стране желание провернуть фарш в обратную сторону высказывают даже занимающие государственные посты деятели. Например, спикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии Хенн Пыллуаас.
Доктор исторических наук политолог Александр Сытин не удивляется включению России и Китая в список стран, представляющих опасность для Эстонии. А утверждения о «российской угрозе» воспроизводятся в официальных документах стран Восточной Европы еще с саммита НАТО 2016 года, после которого в Прибалтике и Польше были дополнительно развернуты четыре батальона сил альянса.
Специалист по Балтии и Восточной Европе Александр Носович отмечает, что такая идеологическая война на два фронта — с Россией и Китаем — «не является чисто эстонской спецификой».
«Во всех прибалтийских странах публичные отчеты практически идентичны: 90 процентов внимания — России, примерно десять процентов — Китаю, потом уже — исламизм и глобальное потепление. Словом, общепринятые на Западе угрозы. Никто в Таллине, Вильнюсе и Риге не хочет выбиваться из общего ряда. Упоминание КНР — вынужденная необходимость, США требует от своих сателлитов последовательного сдерживания КНР».
Власти Эстонии, Латвии и Литвы, по словам Носовича, не успели учесть изменения конъюнктуры. «Была забавная ситуация, когда на встречах с американскими кураторами представители Прибалтики начинали говорить о “российской угрозе”, а собеседники, не обращая на это внимания, сразу переходили к “проблеме Китая”. Это очень неприятная история для Балтийских стран, когда Россия рассматривается на Западе как ситуационный союзник. После “политического триумфа”, каковым в некоторых странах Восточной Европы считали 2014 год (тогда западный мир вроде бы склонился к идее объединения против России), стала очевидной смена курса, оказавшаяся неудобной для Таллина, Вильнюса и Риги», — отмечает эксперт.
«Подобные ежегодники — пропагандистские сборники. Спецслужбы не публикуют свои документы, предпочитают избегать публичности, — продолжает Носович. — А тут все написано предельно легким языком, переведено на английский, с инфографикой, картинками. Нет новой, актуальной информации, добытой разведкой. Это не отчет разведки, а по факту политическая публицистика, основная аудитория которой — правоконсервативные граждане Эстонии».