Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 ОАЭ станет центром 3D-печати зданий В прошлом году в городе с помощью трехмерных технологий возвели конструкцию, которая вошла в Книгу рекордов
Фоторепортажи
10Марокканская деревня-крепость надеется привлечь фанатов «Игры престолов»
12Как открывался первый в Советском Союзе «Макдоналдс»
18:46 (мск), источник: Коммерсантъ

Рабочая группа рассказала детали голосования по поправкам в Конституцию

В бюллетене на голосовании по поправкам в Конституцию будет только один вопрос, он будет утвержден указом президента о назначении общероссийского голосования, сообщил РБК сопредседатель рабочей группы по поправкам и глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Он может звучать так: «Согласны ли вы с предложенными изменениями в Конституцию?». Вопрос предполагает однозначный ответ.

Также в законе о порядке голосования планируется указать, что наблюдателей за его проведением, подсчетом голосов и установлением итогов будут назначать Общественная палата и региональные общественные палаты. Кроме того, будут зафиксированы нормы информирования граждан о голосовании, сообщил источник РБК.

Общероссийские и региональные государственные организации телерадиовещания, редакции общероссийских и региональных государственных печатных изданий должны будут предоставлять ЦИК и региональным избиркомам эфирное время и печатную площадь со дня выхода президентского указа о проведении голосования до дня официального опубликования ЦИК его результатов, пояснил он. Речь идет о не менее чем 15 минутах эфира еженедельно для общероссийских гостелеканалов, не менее 10 для регионильных, и не менее одной сотой от еженедельного объема печатной площади для печатных изданий.

Напомним, внести изменения в Конституцию президент Владимир Путин предложил в ходе своего ежегодного послания Федеральному собранию 15 января. Позднее он внес соответствующий законопроект на рассмотрение в Госдуму.

Для выработки поправок была создана рабочая группа. Первое чтение документа прошло 23 января. Позднее Госдума продлила до 2 марта срок предоставления поправок в профильный комитет. Второе чтение законопроекта может состояться 10 марта.

Справка
Послание президента Федеральному собраниюВ ходе выступления Владимир Путин уделил особое внимание двум темам: изменению Конституции и поддержанию семей с детьми
Стало известно, когда решат вопрос о дате голосования по Конституции
Во время загрузки произошла ошибка.
21 февраля© Ньюстюб
 За что Путин уволил Суркова?
После оскорблений в адрес России Эрдоган прикрылся Трампом
Банки возобновили массовое снижение ставок по вкладам
Ученые: источником коронавируса был не рынок продуктов в Ухане
Синоптики оценили прогноз о холодном лете в России
ВКС России 12 лет следили за потерявшейся в космосе сумкой
Тест: сможете ли вы отличить майора от сержанта
Американцу показали, как выглядит настоящая Россия (фото)
Умер чемпион СССР по футболу
Здоровье
Как можно и как нельзя сбивать температуру Парацетамол сработает, а обтирание спиртом только навредит.
Hi-Tech
Нефть, газ и уголь рано или поздно закончатся. Как быть дальше? Нефть, газ и уголь рано или поздно закончатся. Как быть дальше?
Авто
Настоящие мужские машины: официальный рейтинг к 23 февраля Можно долго спорить о том, какие автомобили по-настоящему мужские. Точку в вечной дискуссии ставит статистика. Аналитическое агентство «Автостат» опросило автовладельцев и составило рейтинг машин, у которых наибольшая доля хозяев-мужчин
Кино
Будь как Даня: главные мужчины нашего кино, которых мы обожаем Хулиганы, интеллектуалы, бруталы и просто красавчики — какие они, киногерои нашего времени? Рассуждаем, любуемся и вздыхаем — перед вами главные мужчины современного российского кино
Новости партнеров
Знаешь, что нужно изменить в Москве, - прими участие в опросе
Юта Ноцу: вспышка на Солнце приведет к гибели человечества в ближ. 100 лет
Какой ты видишь Россию в будущем: анонимный опрос
Принц Гарри разочаровался: к нему пришло прозрение
Gnezdo.ru
Дворянская кровь: их называли Ангелами
Редкие фото из прошлого, запрещенные к показу
Надбавки пенсионерам, о которых все молчат
Почему ранее не раскрывали факты о предках Ельцина
Леди
Юлия Савичева удивила фанатов роковым образом На снимке Савичева позирует в черном бархатном боди.
Новости партнеров
Эппле рассказала, как изменяла мужу во время беременности
Малоизвестное оружие России, которого боятся США
62-летнюю Догилеву сложно узнать даже близким
Как будет жить страна после смены президента в 2024 году
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь