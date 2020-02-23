Рабочая группа рассказала детали голосования по поправкам в Конституцию

Также в законе о порядке голосования планируется указать, что наблюдателей за его проведением, подсчетом голосов и установлением итогов будут назначать Общественная палата и региональные общественные палаты. Кроме того, будут зафиксированы нормы информирования граждан о голосовании, сообщил источник РБК.
Общероссийские и региональные государственные организации телерадиовещания, редакции общероссийских и региональных государственных печатных изданий должны будут предоставлять ЦИК и региональным избиркомам эфирное время и печатную площадь со дня выхода президентского указа о проведении голосования до дня официального опубликования ЦИК его результатов, пояснил он. Речь идет о не менее чем 15 минутах эфира еженедельно для общероссийских гостелеканалов, не менее 10 для регионильных, и не менее одной сотой от еженедельного объема печатной площади для печатных изданий.
Напомним, внести изменения в Конституцию президент Владимир Путин предложил в ходе своего ежегодного послания Федеральному собранию 15 января. Позднее он внес соответствующий законопроект на рассмотрение в Госдуму.
Для выработки поправок была создана рабочая группа. Первое чтение документа прошло 23 января. Позднее Госдума продлила до 2 марта срок предоставления поправок в профильный комитет. Второе чтение законопроекта может состояться 10 марта.