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14:23 (мск), источник: Известия

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

Президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в воскресенье, 23 февраля. В этот день в стране отмечается День защитника Отечества.

Источник: Известия

Военнослужащие Президентского полка установили у мемориала венок с лентой-триколором и надписью «Неизвестному Солдату от президента Российской Федерации».

Путин поправил ленту на венке и некоторое время стоял у монумента, склонив голову в знак почтения к памяти погибших защитников Отечества.

В церемонии также приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикеры Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, замглавы Совета безопасности и секретарь Совбеза Дмитрий Медведев и Николай Патрушев, а также министр обороны Сергей Шойгу.

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Члены правительства, государственные и политические деятели и представители ветеранских организаций возложили к монументу букеты красных гвоздик. Мероприятие завершилось маршем колонн военнослужащих Президентского полка под звуки военного оркестра.

Глава государства традиционно приезжает в Александровский сад 23 февраля, чтобы почтить память павших воинов. В этот день в 1922 году отмечалась годовщина создания Красной Армии, и до 1993-го праздник назывался «Днем Советской Армии и Военно-морского флота».

В 1996 году прах неизвестного советского воина, погибшего в Великой Отечественной войне, был перезахоронен из братской могилы в Подмосковье и в Александровском саду. На следующий год был открыт мемориал с вечным огнем, а в 1997-м у монумента был установлен почетный караул. В 2009 году памятнику присвоили статус общенационального мемориала воинской славы.

Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
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