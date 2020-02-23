Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

Военнослужащие Президентского полка установили у мемориала венок с лентой-триколором и надписью «Неизвестному Солдату от президента Российской Федерации».
Путин поправил ленту на венке и некоторое время стоял у монумента, склонив голову в знак почтения к памяти погибших защитников Отечества.
В церемонии также приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикеры Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, замглавы Совета безопасности и секретарь Совбеза Дмитрий Медведев и Николай Патрушев, а также министр обороны Сергей Шойгу.
Члены правительства, государственные и политические деятели и представители ветеранских организаций возложили к монументу букеты красных гвоздик. Мероприятие завершилось маршем колонн военнослужащих Президентского полка под звуки военного оркестра.
Глава государства традиционно приезжает в Александровский сад 23 февраля, чтобы почтить память павших воинов. В этот день в 1922 году отмечалась годовщина создания Красной Армии, и до 1993-го праздник назывался «Днем Советской Армии и Военно-морского флота».
В 1996 году прах неизвестного советского воина, погибшего в Великой Отечественной войне, был перезахоронен из братской могилы в Подмосковье и в Александровском саду. На следующий год был открыт мемориал с вечным огнем, а в 1997-м у монумента был установлен почетный караул. В 2009 году памятнику присвоили статус общенационального мемориала воинской славы.