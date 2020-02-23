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19:08 (мск), источник: ТАСС

Трамп заявил, что намерен лично подписать мирное соглашение с движением «Талибан»

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что намерен лично подписать соглашение с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ), которое приведет к миру в Афганистане. Американский лидер общался с журналистами на южной лужайке Белого дома перед вылетом в Индию.

Источник: Reuters

Отвечая на вопрос, готов ли он при соответствующей возможности подписать мирное соглашение с талибами, Трамп подчеркнул: «Да, я бы поставил под ним свою подпись». По словам президента, движение «Талибан» «устало воевать», а афганский «народ хочет заключить сделку,» которая приведет к миру в их стране.

Трамп отметил, что место подписания соглашения еще не определено. Он подчеркнул, что «хочет посмотреть», как долго боевики движения будут соблюдать режим прекращения огня. При этом, как добавил глава государства, если все будет успешно, то он подпишет соглашение.

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«Пришло время [американским военнослужащим] возвращаться домой. И они ["Талибан"] хотят остановиться, они воевали долгое время», — заключил президент.

«Мы там находимся на протяжении 19 лет. Мы считаем, что они [талибы] хотят заключить сделку. Мы хотим заключить сделку. Я думаю, что все получится», — добавил Трамп.

Прогресс в афганском урегулировании

21 февраля в Twitter главы пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус было опубликовано заявление госсекретаря Майкла Помпео, в котором сообщалось о намерении США подписать соглашение с талибами 29 февраля. Вскоре после этого предполагается провести межафганские переговоры, на которых на основе данного соглашения будет предпринята попытка добиться длительного прекращения огня на территории страны.

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Телеканал TOLONews со ссылкой на Совет по национальной безопасности Афганистана сообщил о достижении между правительством и талибами соглашения о режиме снижения уровня насилия, который должен вступить в силу в полночь с пятницы на субботу (22:30 мск 21 февраля). В свою очередь агентство Reuters информировало о том, что действие режима продлится семь дней.

Трамп 13 февраля сообщил, что Вашингтон и «Талибан» могут вскоре объявить о договоренностях. Он добавил, что Соединенные Штаты «хотели бы вернуть своих военных домой» из Афганистана. В рамках указанной сделки Вашингтон сможет сократить американский контингент с 12−13 тыс. до 8,6 тыс. военнослужащих.

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