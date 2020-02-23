23:04 (мск), источник: Коммерсантъ
Трамп хочет, чтобы Украина и Россия «ладили друг с другом»
Президент США Дональд Трамп высказался об отношениях России и Украины. Он хотел бы, что «они ладили друг с другом».
«Если бы они сошлись в том смысле, что ладили друг с другом, это было бы здорово для мира», — заявил господин Трамп во время общения с журналистами. Вопросы задавались перед отъездом президента в Индию.
Госсекретарь США Майкл Помпео, находясь с визитом в Киеве в январе, заявлял, что Вашингтон защищает суверенитет и территориальную целостность Украины. По его словам, США видят в Украине «страну, борющуюся за свободу, демократию и благополучие».
Позже президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС говорил, что Россию и Украину намеренно «растаскивают»