Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
ВКС России отследили потерявшуюся в космосе сумкуПока астронавт чистила инструменты, сумка улетела в открытый космос
Фоторепортажи
8Бюджетно и тепло: какие направления выбрать для отдыха в феврале
16Мощнейший ураган «Деннис» обрушился на Британию
23:04 (мск), источник: Коммерсантъ

Трамп хочет, чтобы Украина и Россия «ладили друг с другом»

Президент США Дональд Трамп высказался об отношениях России и Украины. Он хотел бы, что «они ладили друг с другом».

Источник: AP 2020

«Если бы они сошлись в том смысле, что ладили друг с другом, это было бы здорово для мира», — заявил господин Трамп во время общения с журналистами. Вопросы задавались перед отъездом президента в Индию.

Госсекретарь США Майкл Помпео, находясь с визитом в Киеве в январе, заявлял, что Вашингтон защищает суверенитет и территориальную целостность Украины. По его словам, США видят в Украине «страну, борющуюся за свободу, демократию и благополучие».

Позже президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС говорил, что Россию и Украину намеренно «растаскивают» из-за опасений «создания конкурента, глобального конкурента в Европе и в мире». Господин Путин не уточнил, в чьих интересах это делается.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
 За что Путин уволил Суркова?
После оскорблений в адрес России Эрдоган прикрылся Трампом
В Венеции закрыли карнавал из-за коронавируса
Ученые: источником коронавируса был не рынок продуктов в Ухане
Синоптики оценили прогноз о холодном лете в России
Определена самая устойчивая к раку группа крови
Американцу показали, как выглядит настоящая Россия (фото)
Веривший в теорию плоской Земли инженер погиб при запуске ракеты
Здоровье
Как можно и как нельзя сбивать температуру Парацетамол сработает, а обтирание спиртом только навредит.
Hi-Tech
Нефть, газ и уголь рано или поздно закончатся. Как быть дальше? Нефть, газ и уголь рано или поздно закончатся. Как быть дальше?
Горячие темы на Авто
Трезвые есть ? ) 253
Хотите интересную правдивую историю из первых рук? 109
Должна ли власть уважать людей? 104
Насколько независимы СМИ? 96
Кино
Будь как Даня: главные мужчины нашего кино, которых мы обожаем Хулиганы, интеллектуалы, бруталы и просто красавчики — какие они, киногерои нашего времени? Рассуждаем, любуемся и вздыхаем — перед вами главные мужчины современного российского кино
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
56-летний Квентин Тарантино впервые стал отцом Жена режиссера родила сына
Леди
Юлия Савичева удивила фанатов роковым образом На снимке Савичева позирует в черном бархатном боди.
Дом
Можно ли уборщице купить квартиру в Москве? Рассказ кыргызстанки
В Москве продают кондоминиум за 104 млн рублей. Как он выглядит?
IKEA предложила расплачиваться временем за покупки в магазине
Какие фразы нельзя произносить при покупке и продаже жилья
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь