Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Роботы обслуживают зараженных коронавирусом в Китае Таким образом планируется уменьшить нагрузку на медработников и снизить риск перекрестного заражения
Фоторепортажи
18Умер Кирк Дуглас
24Прибытие первого самолета из Уханя в тюменский аэропорт
23 февраля, источник: РИА Новости

В Совфеде оценили заявление Трампа о российско-украинских отношениях

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Заявлениям президента США Дональда Трампа о заинтересованности в хороших отношениях России и Украины верить нельзя, его слова не подтверждаются делами, заявил РИА Новости в воскресенье член международного комитета Совфеда Алексей Кондратьев.

Источник: РИА Новости

Ранее Трамп заявил, что хорошие отношения России и Украины были бы в интересах всего мира.

«Верить Трампу нельзя. Недоговороспособен. Много говорит, но практически не выполняет обещаний», — сказал Кондратьев.

Сенатор не исключил, что слова Трампа — это предвыборный ход. «Желание показать себя миротворцем, — значит показать себя влияющим на политику России более, чем Европа, да и более, чем коллеги из американского истеблишмента», — добавил политик.

По мнению сенатора, глава Белого дома также «мог продемонстрировать поддержку украинскому президенту Владимиру Зеленскому, который встал на сторону Трампа в споре с (Джо) Байденом перед возможным импичментом».

Демократы в США ранее организовали процесс импичмента против Трампа, подозревая его в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в обмен провести расследование против своего политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера. Трамп заявлял, что требовал от властей Украины лишь борьбы с коррупцией. Сенат США оправдал Трампа по обоим пунктам обвинения — в превышении полномочий и воспрепятствовании конгрессу. Таким образом, процесс по импичменту завершился безрезультатно, Трамп остался в должности.

Выборы президента США пройдут 3 ноября. Трамп баллотируется на второй четырехлетний срок. Его соперник от демократов будет определен на партийном съезде в июле.

 В Австралии подтвердили подлинность попавших в Сеть документов по MH17
Путин присвоил Ирине Волк новое звание
Трамп хочет, чтобы Украина и Россия «ладили друг с другом»
Ученые: источником коронавируса был не рынок продуктов в Ухане
Бывший оперативник из Саратова сколотил банду киллеров
Синоптики оценили прогноз о холодном лете в России
Определена самая устойчивая к раку группа крови
Американцу показали, как выглядит настоящая Россия (фото)
В Сети посмеялись над новым британским паспортом
Здоровье
Как можно и как нельзя сбивать температуру Парацетамол сработает, а обтирание спиртом только навредит.
Hi-Tech
Нефть, газ и уголь рано или поздно закончатся. Как быть дальше? Нефть, газ и уголь рано или поздно закончатся. Как быть дальше?
Авто
Настоящие мужские машины: официальный рейтинг к 23 февраля Можно долго спорить о том, какие автомобили по-настоящему мужские. Точку в вечной дискуссии ставит статистика. Аналитическое агентство «Автостат» опросило автовладельцев и составило рейтинг машин, у которых наибольшая доля хозяев-мужчин
Кино
Будь как Даня: главные мужчины нашего кино, которых мы обожаем Хулиганы, интеллектуалы, бруталы и просто красавчики — какие они, киногерои нашего времени? Рассуждаем, любуемся и вздыхаем — перед вами главные мужчины современного российского кино
Новости партнеров
Принц Гарри разочаровался: к нему пришло прозрение
Тяжелобольной Моисеев живет в нищете на подачки друзей и поклонников
Наркотики и психбольница: муж Лолиты раскрыл подробности семейной жизни
Панкратов-Черный рассмешил россиян размером своей пенсии
Популярные темы на «Детях»
Воспитательница игнорирует, потому что у нас нет вотсапа 363
Как оплатить образование ребенку? 332
Поныть... Ну и про отношение родни 109
Коронавирус и астма и сроки 84
Леди
Юлия Савичева удивила фанатов роковым образом На снимке Савичева позирует в черном бархатном боди.
Новости партнеров
Дочь Успенской нашли в невменяемом состоянии
Из первых уст: Малахов решил положить конец слухам о Заворотнюк
55-летней Ветлицкой посоветовали больше не выходить на сцену
Принц Гарри разочаровался: к нему пришло прозрение
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь