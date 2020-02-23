В Совфеде оценили заявление Трампа о российско-украинских отношениях

Ранее Трамп заявил, что хорошие отношения России и Украины были бы в интересах всего мира.
«Верить Трампу нельзя. Недоговороспособен. Много говорит, но практически не выполняет обещаний», — сказал Кондратьев.
Сенатор не исключил, что слова Трампа — это предвыборный ход. «Желание показать себя миротворцем, — значит показать себя влияющим на политику России более, чем Европа, да и более, чем коллеги из американского истеблишмента», — добавил политик.
По мнению сенатора, глава Белого дома также «мог продемонстрировать поддержку украинскому президенту Владимиру Зеленскому, который встал на сторону Трампа в споре с (Джо) Байденом перед возможным импичментом».
Демократы в США ранее организовали процесс импичмента против Трампа, подозревая его в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в обмен провести расследование против своего политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера. Трамп заявлял, что требовал от властей Украины лишь борьбы с коррупцией. Сенат США оправдал Трампа по обоим пунктам обвинения — в превышении полномочий и воспрепятствовании конгрессу. Таким образом, процесс по импичменту завершился безрезультатно, Трамп остался в должности.
Выборы президента США пройдут 3 ноября. Трамп баллотируется на второй четырехлетний срок. Его соперник от демократов будет определен на партийном съезде в июле.