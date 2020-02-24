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15:43 (мск), источник: Lenta.Ru

Расстрел грузинскими снайперами людей на Майдане хотели назвать выдумкой Кремля

Генерал грузинской армии, бывший командир батальона «Аваза» («Пантера») Тристан Цителашвили рассказал о просьбе сторонников экс-президента Украины Петра Порошенко сделать заявление о том, что история с грузинскими снайперами, которые вели огонь по протестующим на майдане Незалежности (площади Независимости), является выдумкой Кремля. Об этом он заявил в эфире телеканала ZIK, запись которого доступна на YouTube.

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Цителашвили рассказал, что часто выступал с заявлениями в СМИ по теме Майдана, в частности, в 2014 году он заявил о причастности граждан Грузии к расстрелам. Спустя время на него вышел Звиад Кушиташвили — сейчас он является председателем международной неправительственной организации «Грузинские Эмигранты».

«Гарантировал от Порошенко и [Василия] Грицака (бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ) — прим. “Ленты.ру”) безопасный приезд в Киев, и я должен был признаться, что история с грузинскими снайперами придумана в Кремле, за что мне обещали хорошую, красивую жизнь», — сказал он.

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Грузинские наемники рассказали, как стреляли по митингующим на Майдане

1 ноября 2019 года адвокат бывших бойцов спецподразделения «Беркут» Александр Горошинский раскрыл подробности участия грузинских снайперов в событиях на Майдане. По его словам, четыре группы грузинских бойцов, приблизительно по десять человек каждая, в разные даты прибывали на Украину.

«Их использовали для выполнения “политических заказов” режима [бывшего президента Грузии Михаила] Саакашвили: подавление народных протестов грузинской оппозиции, давление, похищение местных бизнесменов», — заявил адвокат, ссылаясь на показания трех свидетелей — Георгия Бежиташвили, Александра Ревазишвили и Цезари Баджалидзе.

В конце 2013 года на Украине вспыхнули массовые акции протеста после того, как правительство Виктора Януковича приостановило процесс подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Крупнейшая акция проходила на майдане Незалежности (площади Независимости) в Киеве. Во время столкновений демонстрантов с силовиками погибли более 100 человек. Янукович был свергнут и бежал в Россию.

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