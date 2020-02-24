Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
ВКС России отследили потерявшуюся в космосе сумкуПока астронавт чистила инструменты, сумка улетела в открытый космос
Фоторепортажи
24Прибытие первого самолета из Уханя в тюменский аэропорт
10Марокканская деревня-крепость надеется привлечь фанатов «Игры престолов»
13:44 (мск), источник: РИА Новости

Украинский премьер пошутил о выплате ипотеки с помощью наркоторговли

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук признал, что молодые люди в стране не могут самостоятельно купить квартиру из-за слишком высоких процентных ставок. Об этом он рассказал в эфире программы «Реальная политика с Евгением Киселевым».

Источник: РИА Новости

Он отметил, что выплачивать банку получившиеся с учетом процентов суммы способны только люди, связанные с криминалом.

«Наркотиками, наверное, или оружием нужно торговать, чтобы выплачивать такую ипотеку», — сыронизировал премьер.

Гончарук добавил, что одной из главных задач правительства будет снижение процентов по кредитам и ипотеке, чтобы сделать займы более доступными для граждан.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Путин назвал причины русофобии на Украине
Во время загрузки произошла ошибка.
22 февраля© Ньюстюб
 В Австралии подтвердили подлинность попавших в Сеть документов по MH17
Путин присвоил Ирине Волк новое звание
Китай нашел лекарство от коронавируса
В Совфеде назвали причины изменения размера пенсии
Кирк Дуглас оставил сына Майкла без наследства
Эксперты: правительство будет вынуждено повышать налоги
Гигантский паук стал «охранять» гараж австралийки
Норвежский биатлонист-чемпион вступился за Логинова
Здоровье
Как можно и как нельзя сбивать температуру Парацетамол сработает, а обтирание спиртом только навредит.
Hi-Tech
Нефть, газ и уголь рано или поздно закончатся. Как быть дальше? Нефть, газ и уголь рано или поздно закончатся. Как быть дальше?
Горячие темы на Авто
Трезвые есть ? ) 306
Должна ли власть уважать людей? 124
Про Турцию 111
"Калашников" ------ кино... 91
Кино
Будь как Даня: главные мужчины нашего кино, которых мы обожаем Хулиганы, интеллектуалы, бруталы и просто красавчики — какие они, киногерои нашего времени? Рассуждаем, любуемся и вздыхаем — перед вами главные мужчины современного российского кино
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Муж хочет переезжать, а я нет 414
Поныть... Ну и про отношение родни 152
Как бы поступили Вы? 134
Коронавирус и астма и сроки 92
Леди
Юлия Савичева удивила фанатов роковым образом На снимке Савичева позирует в черном бархатном боди.
Дом
Можно ли уборщице купить квартиру в Москве? Рассказ кыргызстанки
В Москве продают кондоминиум за 104 млн рублей. Как он выглядит?
IKEA предложила расплачиваться временем за покупки в магазине
Какие фразы нельзя произносить при покупке и продаже жилья
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь