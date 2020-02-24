13:44 (мск), источник: РИА Новости
Украинский премьер пошутил о выплате ипотеки с помощью наркоторговли
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости.
Он отметил, что выплачивать банку получившиеся с учетом процентов суммы способны только люди, связанные с криминалом.
«Наркотиками, наверное, или оружием нужно торговать, чтобы выплачивать такую ипотеку», — сыронизировал премьер.
Гончарук добавил, что одной из главных задач правительства будет снижение процентов по кредитам и ипотеке, чтобы сделать займы более доступными для граждан.