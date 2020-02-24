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17:33 (мск), источник: Коммерсантъ

Лавров объяснил удары по террористам в Идлибе

Россия наносит удары по террористам в сирийском Идлибе в ответ на атаки, которые происходили с позиций, где были расположены турецкие наблюдательные пункты, согласно договоренностям, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, оппозиция в Идлибе должна была отмежеваться от террористов, отвести от внешнего периметра тяжелые вооружения и обеспечить нормальную работу двух автомобильных магистралей М-4 и М-5.

Источник: AP 2020

«Договоренности, которые были достигнуты еще в сентябре 2018 года и переподтверждались год спустя, было видно, что зона деэскалации превращается в зону эскалации, потому что оттуда бандиты, которые ни от кого отмежеваться не хотели, наносили удары по объектам за пределами зоны. Никто никогда не договаривался в рамках достигнутых соглашений между президентами РФ и Турции, что по террористам не будут наноситься ответные удары в случае, если они будут действовать так, как они стали действовать», — сказал господин Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином (цитата по «РИА Новости»).

По словам главы российского МИДа, ничего неожиданного в атаках нет и турецкие военные «все прекрасно видят и понимают».

Он отметил, что террористы многократно атаковали позиции российских и сирийских войск с той точки, где развернуты наблюдательные посты Турции.

Сергей Лавров считает, что в ходе предстоящих консультаций с Турцией по Сирии удастся договориться, чтобы террористы перестали «хозяйничать» в Идлибе. Ранее МИД сообщал, что террористы с 9 января восемь раз совершали атаки на российскую базу в сирийском Хмеймиме, используя беспилотники.

Напомним, накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Анкара не выполняет условия сочинских договоренностей по Сирии, достигнутых более года назад. Он считает, что террористы в Идлибе в настоящее время «прекрасно вооружены, они постоянно получают подпитку амуницией, боеприпасами, военной техникой».

Ранее прошел очередной раунд российско-турецких переговоров по Идлибу. Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что они «пока не принесли желаемых результатов». Президент Турции заявил, что военная операция в сирийском Идлибе — это лишь «вопрос времени».

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