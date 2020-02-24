Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 ОАЭ станет центром 3D-печати зданий В прошлом году в городе с помощью трехмерных технологий возвели конструкцию, которая вошла в Книгу рекордов
Фоторепортажи
24Прибытие первого самолета из Уханя в тюменский аэропорт
10Марокканская деревня-крепость надеется привлечь фанатов «Игры престолов»
20:43 (мск), источник: Lenta.Ru

На Украине резко снизили стоимость газа для населения

«Нафтогаз Украины» в феврале резко снизил цену на природный газ для населения. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что цена топлива составит 3,95 тысячи гривен (10,6 тысячи рублей) на тысячу кубометров, что на 15 процентов меньше, чем в январе.

«Цена 3,95 гривны за кубометр является самой низкой оптовой ценой “Нафтогаза” для населения с апреля 2016 года», — говорится в сообщении.

Читайте также
На Украине оценили последствия контракта с Россией на транзит газа

Ранее замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Юлия Ковалив посоветовала гражданам держать закрытыми окна, чтобы экономить на отоплении. Она порекомендовала украинцам устанавливать в своих домах счетчики тепла и таким образом не переплачивать во время теплой зимы.

В сентябре 2019 года директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Академии наук Украины Валентин Землянский пришел к выводу, что граждане отказываются от газового отопления в пользу дров.

По его словам, отказ населения от газа — это не переход на альтернативные источники тепла, а следствие продолжающегося падения уровня жизни.

Россия и Украина договорились по газу. Что дальше
Во время загрузки произошла ошибка.
20 декабря 2019© Ньюстюб
Следите за развитием темы Россия-Украина: взаимные санкции
 55-летняя актриса сделала откровенные фото для модного журнала
Перечислены страхи россиян в случае ухода Путина
В ВОЗ заявили, что вспышка коронавируса имеет потенциал пандемии
Следователи по делу MH17 нашли очевидца запуска «Бука»
Суд присяжных признал Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании
В Совфеде назвали причины изменения размера пенсии
Синоптики обещают необычно высокую температуру регионам России
Умер житель Индии, ставший самым старым отцом в мире
Здоровье
Как можно и как нельзя сбивать температуру Парацетамол сработает, а обтирание спиртом только навредит.
Hi-Tech
Нефть, газ и уголь рано или поздно закончатся. Как быть дальше? Нефть, газ и уголь рано или поздно закончатся. Как быть дальше?
Горячие темы на Авто
Трезвые есть ? ) 316
Про Турцию 145
Должна ли власть уважать людей? 126
"Калашников" ------ кино... 92
Кино
Будь как Даня: главные мужчины нашего кино, которых мы обожаем Хулиганы, интеллектуалы, бруталы и просто красавчики — какие они, киногерои нашего времени? Рассуждаем, любуемся и вздыхаем — перед вами главные мужчины современного российского кино
Новости партнеров
Нашли на окраине Москвы: дочь Успенской находится в невменяемом состоянии
Из первых уст: Малахов решил положить конец слухам о Заворотнюк
55-летней Ветлицкой посоветовали больше не выходить на сцену
Наркотики и психбольница: муж Лолиты раскрыл подробности семейной жизни
Gnezdo.ru
Кто сохранил сберкнижку СССР может стать богатым
Дворянская кровь: их называли Ангелами
Редкие фото из прошлого, запрещенные к показу
Стала известна причина смерти бывшего мэра Москвы
Леди
Юлия Савичева удивила фанатов роковым образом На снимке Савичева позирует в черном бархатном боди.
Новости партнеров
Дочь Успенской нашли в невменяемом состоянии
Тяжелобольной Моисеев живет в нищете на подачки друзей и поклонников
Дочь Успенской нашли на окраине Москвы в плачевном состоянии
Названа главная причина массового расространения рака среди россиян
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь