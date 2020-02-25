10:44 (мск), источник: ТАСС
Путин: для запуска некоторых крупных проектов пришлось «цыкнуть» на министров
МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Обсуждение ряда крупных инфраструктурных проектов с бывшим главой Минфина Алексеем Кудриным и
«Он [Кудрин] по каждому вопросу был против, — поделился воспоминаниями Путин. — Например, он был категорически против строительства кольцевой дороги в Петербурге». «Они вместе с [Германом] Грефом, министр экономики и министр финансов, приходили ко мне дважды, — отметил президент. — Когда я уж на них там “цыкнул”, тогда они деньги выделили на строительство кольцевой дороги вокруг Петербурга».
Президент рассказал, что точно так же приходилось действовать и в отношении других крупных инфраструктурных проектов. По его словам, Кудрин и Греф были против строительства моста на остров Русский, некоторых инфраструктурных объектов в Сочи. «Говорили: не надо, дорого», — пояснил российский лидер. «Всегда это аргументировалось тем, что есть другие, более важные задачи, нужно заботиться о макроэкономической ситуации, нельзя разбалансировать бюджет», — добавил Путин. Но он с удовлетворением отметил, что эти объекты
При этом глава государства подчеркнул, что со временем Кудрин поменял свою точку зрения в отношении крупных бюджетных трат. «Теперь он считает, что ресурсов достаточно, можно несколько смягчить макроэкономическую политику и бюджетную политику, можно поменять так называемую планку отсечения нефтегазовых доходов и больше из нефтегазовых доходов отправить, грубо говоря, на потребление», — заметил российский лидер.
Он с иронией добавил, что у Кудрина, который возглавляет Счетную палату с 2018 года, в новой должности «угол зрения изменился и глаз видит поотчетливей, потому что не боится, что
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