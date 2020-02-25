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10:44 (мск), источник: ТАСС

Путин: для запуска некоторых крупных проектов пришлось «цыкнуть» на министров

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Обсуждение ряда крупных инфраструктурных проектов с бывшим главой Минфина Алексеем Кудриным и экс-министром экономики Германом Грефом проходило непросто, рассказал президент РФ Владимир Путин. Как отметил он в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину», в ряде случаев ему пришлось «цыкнуть» на Кудрина, который был против таких проектов из-за их дороговизны.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Он [Кудрин] по каждому вопросу был против, — поделился воспоминаниями Путин. — Например, он был категорически против строительства кольцевой дороги в Петербурге». «Они вместе с [Германом] Грефом, министр экономики и министр финансов, приходили ко мне дважды, — отметил президент. — Когда я уж на них там “цыкнул”, тогда они деньги выделили на строительство кольцевой дороги вокруг Петербурга».

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Президент рассказал, что точно так же приходилось действовать и в отношении других крупных инфраструктурных проектов. По его словам, Кудрин и Греф были против строительства моста на остров Русский, некоторых инфраструктурных объектов в Сочи. «Говорили: не надо, дорого», — пояснил российский лидер. «Всегда это аргументировалось тем, что есть другие, более важные задачи, нужно заботиться о макроэкономической ситуации, нельзя разбалансировать бюджет», — добавил Путин. Но он с удовлетворением отметил, что эти объекты все-таки были построены и успешно работают.

При этом глава государства подчеркнул, что со временем Кудрин поменял свою точку зрения в отношении крупных бюджетных трат. «Теперь он считает, что ресурсов достаточно, можно несколько смягчить макроэкономическую политику и бюджетную политику, можно поменять так называемую планку отсечения нефтегазовых доходов и больше из нефтегазовых доходов отправить, грубо говоря, на потребление», — заметил российский лидер.

Он с иронией добавил, что у Кудрина, который возглавляет Счетную палату с 2018 года, в новой должности «угол зрения изменился и глаз видит поотчетливей, потому что не боится, что что-то по этому глазу прилетит». «Ответственности нет прямой, — добавил Путин. — И те люди, с которыми он работал, в известной степени его ученики, они как бы в недоумении». «На самом деле, хорошо, что идет такая дискуссия», — заключил глава государства.

Новую серию видеоинтервью смотрите на сайте.

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