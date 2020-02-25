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14:42 (мск), источник: Интерфакс

Эрдоган сообщил о гибели турецких военных в Ливии

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU — Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник заявил, что в Ливии погибли двое турецких военнослужащих.

Источник: AP 2020

«Двое наших (военных — ИФ) стали мучениками в Ливии», — сказал он на пресс-конференции перед вылетом в Азербайджан. Однако Эрдоган не уточнил, когда именно погибли военные.

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В Ливии Анкара поддерживает главу признанного ООН правительства национального согласия (ПНС) Файеза Сараджа. В свою очередь Эрдоган в конце января заявлял, что Анкара отправляет военных в Ливию, чтобы те обучали бойцов из формирований, воюющих за ПНС.

В минувшую субботу, 22 февраля, турецкий лидер завил, что действия Анкары в Сирии и Ливии отвечают требованиям национальных интересов. Эрдоган тогда отметил, что, если Турция «откажется от борьбы за свои интересы в Сирии, Ливии и в восточном Средиземноморье, то уже завтра должна будет пожинать тяжелые плоды своих ошибок».

В настоящий момент в Ливии наблюдается двоевластие. В стране функционирует признанное ООН правительство национального согласия в Триполи и так называемое восточное правительство, которое поддерживает командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар. С апреля 2019 года его армия штурмует ливийскую столицу.

Ранее в феврале в ЛНА утверждали, что потопили турецкое судно в порту Триполи.

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