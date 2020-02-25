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12:04 (мск), источник: ТАСС

ВЦИОМ: 66% россиян готовы принять участие в голосовании по Конституции

Глава центра Валерий Федоров сообщил, что около 80% россиян в курсе о планирующемся проведении общероссийского голосования.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров сообщил, что почти 80% россиян знают о планирующемся проведении общероссийского голосования по законопроекту о поправкам к Конституции, а 66% опрошенных планируют принять в нем участие.

«Данные пяти опросов, первый прошел 24 января, а последний на данный момент — 20 февраля. Мы видим, что достаточно высокая доля тех, кто знает и что-то слышал о голосовании: 24 января — 72% ответили утвердительно на этот вопрос, дальше эта цифра повышалась, сегодня уже 79%, то есть практически 4/5 взрослых граждан РФ знают и слышали о том, что готовится такое голосование», — сказал Федоров в ходе заседания рабочей группы по изменениям в Конституции во вторник.

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Согласно опросу ВЦИОМ, 66% граждан готовы принять участие в голосовании.

«Вот как раскладываются предпочтения, согласно свежему опросу 20 февраля: 41% опрошенных сказали, что точно примут участие в такого рода голосовании, 25% — скорее примут и 11% точно не примут. Еще 23%, то есть практически четверть, пока не определились, либо затруднились ответить», — подчеркнул глава ВЦИОМ.

Он добавил, что все предложения по изменениям в Конституции, по которым ВЦИОМ опрашивал граждан, «получили высокую поддержку, признаны значимыми и достойными положительного отношения».

«Поправка номер один — государством обеспечивается доступность и качество медицинского обслуживания (97% опрошенных считают ее важной). На втором месте — дети являются важнейшим достоянием России и государство обязано обеспечить им социальную поддержку (96%). Третья — ответственность государства за защиту прав трудящихся россиян, МРОТ не менее величины прожиточного минимума (95%). Четвертая — ежегодная индексация пенсий (94%)», — отметил Федоров, добавив, что замыкает первую пятерку поправка о том, что никакая территория РФ не может быть отчуждена (93%).

По его словам, важными поправками в Конституцию россияне считают и предложения, касающиеся запрета для чиновников иметь иностранное гражданство, а также защиты животных, мер по поддержанию и укреплению международного мира и безопасности, защиты природы и сохранения природного многообразия страны, а также гарантий оказания адресной социальной поддержки и индексации пособий и выплат.

Федоров подчеркнул, всероссийские репрезентативные опросы ВЦИОМ были проведены в течение последних полутора месяцев. Опрашивалось каждый раз 1600 респондентов методом телефонного интервью. В опросах принимали участие граждане РФ от 18 лет и старше. Предельная погрешность составила 2,5%.

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