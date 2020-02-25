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13:58 (мск), источник: РИА Новости

В Кремле ответили на обвинения во «вмешательстве» в выборы в США

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. В США с регулярной маниакальностью появляются голословные обвинения России во «вмешательстве», такого не было и нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: РИА Новости

Ранее российское посольство в США выразило глубокую озабоченность в связи с обвинениями в «российском вмешательстве» в предстоящие выборы в США, предупредило о вреде этих обвинений для двусторонних отношений и подтвердило готовность обсуждать с американской стороной вопросы информационной безопасности.

«С маниакальным упорством появляются новые и новые голословные, ни на чем не основывающиеся обвинения России в некоем вмешательстве. Мы неоднократно это абсолютно отвергали. Мы настаиваем на том, что никакого вмешательства не было, никакого вмешательства нет. Россия не вмешивается в чужие внутренние дела и категорически против того, чтобы кто-то вмешивался в российские дела. Эта наша позиция хорошо известна», — сказал Песков журналистам.

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