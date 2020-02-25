13:33 (мск), источник: ТАСС
В России запустили конкурс для отбора политических лидеров «Лидеры России. Политика»
Конкурс станет отдельным направлением в проекте «Лидеры России», которое связано с
МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко объявил о запуске конкурса для отбора политических лидеров «Лидеры России. Политика».
«Мы сегодня хотим объявить новый проект, рабочее название было “Политические лидеры”, но сейчас на наблюдательном совете стали обсуждать, было принято решение, что правильнее назвать “Лидеры России. Политика”, то есть это такое отдельное направление в проекте “Лидеры России”, которое связано с
Он добавил, что заявки для участия в конкурсе можно будет подавать с сегодняшнего дня. В проекте смогут участвовать граждане от 21 года до 55 лет.
Кириенко сообщил, что оператором конкурса будет Высшая школа государственного управления и мастерская управления «Сенеж».