13:19 (мск), источник: Интерфакс
Шойгу проинспектировал Пермское суворовское училище
25 февраля.
Все аудитории оборудованы интерактивными досками,
Воспитанники продемонстрировали министру обороны свои работы по робототехнике.
В училище суворовцы учатся не только собирать роботов, но и программировать их. К примеру, юные конструкторы представили новую разработку образца «Робот-биатлон» с манипулятором и системой распознавания трассы, который способен не только перемещаться с высокой скоростью, но и стрелять.
Глава военного ведомства также осмотрел условия проживания суворовцев в новом спальном корпусе, строительство которого было завершено в конце 2019 года. Развитие инфраструктуры училища продолжается. В частности, как доложил министру начальник образовательного учреждения, до конца текущего года на территории будут построены клуб на 600 мест и универсальный спортивный комплекс, а в 2021-ом — бассейн и ледовый каток.