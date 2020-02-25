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13:19 (мск), источник: Интерфакс

Шойгу проинспектировал Пермское суворовское училище

25 февраля. Interfax-Russia.ru — Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в войска Центрального военного округа проверил организацию учебного процесса в Пермском суворовском военном училище. Шойгу, в частности, осмотрел учебный корпус с классами робототехники, ракето-авиамоделирования, интерактивным тиром, лингафонными классами, кабинетами физики, химии, биологии.

Все аудитории оборудованы интерактивными досками, ЖК-панелями, компьютерами и стендами. Высокий технологический уровень организации учебно-воспитательного процесса училища и мониторинг качества образования обеспечивается специальной информационной системой. Программа формирует единое информационное пространство образовательного учреждения, организацию совместной работы администрации, педагогического коллектива, суворовцев и родителей.

Воспитанники продемонстрировали министру обороны свои работы по робототехнике.

В училище суворовцы учатся не только собирать роботов, но и программировать их. К примеру, юные конструкторы представили новую разработку образца «Робот-биатлон» с манипулятором и системой распознавания трассы, который способен не только перемещаться с высокой скоростью, но и стрелять.

Глава военного ведомства также осмотрел условия проживания суворовцев в новом спальном корпусе, строительство которого было завершено в конце 2019 года. Развитие инфраструктуры училища продолжается. В частности, как доложил министру начальник образовательного учреждения, до конца текущего года на территории будут построены клуб на 600 мест и универсальный спортивный комплекс, а в 2021-ом — бассейн и ледовый каток.

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