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15:13 (мск), источник: Интерфакс

Белоруссия подписала протокол с Россией о компенсации за «грязную» нефть

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU — Белоруссия и Россия подписали протокол о компенсации за поставки так называемой грязной нефти из нефтепровода «Дружба» из расчета 15 долларов за баррель, сообщили в «Белнефтехиме».

Источник: Reuters

Об этом заявил заместитель председателя белорусского государственного концерна Владимир Сизов, которого цитирует агентство БелТА. Он также рассказал, что белорусские НПЗ продолжают работу с загрузкой около 50%, в таком режиме они функционировали в январе и феврале.

«При этом обеспечивается надежно внутренний рынок, мы не видим каких-то предпосылок, чтобы у нас возникла ситуация с прерыванием поставок нефтепродуктов. Ситуация стабильная и прогнозируемая», — заверил Сизов.

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Топ-менеджер «Белнефтехима» также сообщил, что переработка нефти на обоих нефтезаводах республики (Мозырский НПЗ и «Нафтан») составит по 900 тыс. тонн в месяц в январе-феврале. «За два месяца — примерно 1,8 млн т», — отметил Сизов.

Ранее во вторник глава МИД республики Владимир Макей говорил, что из-за введения Россией ограничений на вывоз нефтепродуктов и поставок «грязной» нефти экспорт Белоруссией соответствующей продукции в 2019 году снизился на $2 млрд 55 млн.

Вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко заявлял ранее, что Минск намерен в феврале передать России полный пакет документов по компенсации за поставки «грязной» нефти. Он отмечал, что в январе на его встрече с экс-вице-премьером РФ Дмитрием Козаком был утвержден механизм и формат подачи заявки о компенсации. «В рамках этого формата белорусская сторона подготавливает и передает документы», — сказал Ляшенко.

«Грязная» нефть в «Дружбе»

Как сообщалось, Белоруссия 19 апреля 2019 года столкнулась с поставкой из России по нефтепроводу «Дружба» загрязненной хлорорганикой нефти, из-за этого упал объем транзита нефти по территории республики и доходы белорусского оператора нефтепровода.

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При этом концерн «Белнефтехим» неоднократно заявлял о необходимости опережающего роста тарифа на транзит нефти с учетом полной компенсации недополученных в 2019 году доходов из-за снижения загрузки «Дружбы» в связи с поставками «грязной» нефти.

Белоруссия предлагала повысить тариф на транзит российской нефти в 2020 году, по неподтвержденным данным, — на 16,6%. Позиция не была поддержана Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России, и тариф на транзит с 1 февраля был увеличен только на 6,6%.

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