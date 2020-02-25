18:37 (мск), источник: ТАСС
Помпео: ситуация на севере Сирии ведет к возрастанию вероятности конфликта с Турцией
Госсекретарь США вновь выразил мнение, что «сирийский режим не сможет добиться военной победы».
ВАШИНГТОН, 25 февраля. /ТАСС/. Обострение ситуации в сирийской провинции Идлиб ведет к возрастанию вероятности конфликта с Турцией, и администрация США обсуждает с Анкарой возможности совместных действий.
Об этом заявил во вторник госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео на встрече с журналистами.
«Как мы неоднократно заявляли ранее, [сирийский] режим не сможет добиться военной победы, — утверждал он. — Наступление, предпринятое войсками режима, лишь усиливает вероятность конфликта с нашим союзником по НАТО — Турцией. Решение проблемы — прекращение огня на постоянной основе и переговоры на основе резолюции Совета Безопасности 2254. Как уже заявлял президент [США Дональд] Трамп, мы взаимодействуем с Турцией и оцениваем, что мы вместе можем предпринять».