Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 ОАЭ станет центром 3D-печати зданий В прошлом году в городе с помощью трехмерных технологий возвели конструкцию, которая вошла в Книгу рекордов
Фоторепортажи
10Марокканская деревня-крепость надеется привлечь фанатов «Игры престолов»
18Умер Кирк Дуглас
00:52 (мск), источник: Газета.Ру

«Вы больные, девочки»: что Лавров сказал журналисткам из Грузии

Захарова назвала «жалким зрелищем» поведение грузинских журналисток.

Источник: AP 2020

В Женеве на российскую делегацию, прибывшую во главе с Сергеем Лавровым, «набросились» журналисты из Грузии. Они хотели узнать у министра, прибудет ли он в Тбилиси в мае этого года для участия в мероприятии Совета Европы. При этом, они «кричали, пихались, толкались», пытаясь к нему пробиться.

Глава МИД России Сергей Лавров резко ответил на наглость грузинских журналисток, которые пытались задать ему вопрос перед конференцией по разоружению и сессией Совета ООН по правам человека в Женеве.

«Вы чем-то… Вы больные, девочки», — сказал российский дипломат в ответ на то, как представители грузинской прессы, в частности телеканалов Imedi и 1TVGe, пытаются задать ему вопрос, при этом, толкая и перебивая друг друга. Это видно на кадрах, которые были опубликованы в сети.

Во время загрузки произошла ошибка.

Незадолго до этого о поведении журналистов из Грузии рассказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Грузинские журналистки (а это уже мем) в отделении ООН в Женеве набросились на российскую делегацию. Идти было невозможно. Кричали, пихались, толкались, пытаясь пробиться к министру», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Она обратила внимание, что «приходилось отодвигать потерявших всякое достоинство женщин» для того, чтобы можно было пройти вперед. «И знаете, что нужно было? Поверить невозможно! Один вопрос: приедет ли Лавров в Тбилиси? Это уже помрачение разума какое-то, так поставить себя в зависимость от приезда или неприезда представителя другой страны. Жалкое зрелище», — отметила представитель российского ведомства.

Читайте также
В США сочли риторику Саакашвили в адрес Путина причиной войны с Грузией

По ее словам, представители грузинских СМИ «зацепили» ее с коллегой, однако сам министр не пострадал. «Но показательнее всего, что они же, задавая вопросы Лаврову на русском, по-английски кричали «don’t touch me». Стиль «Саакашвили, падающий на землю под обстрелом российской авиации», — добавила Мария Захарова.

Так как Грузия сейчас председательствует в Совете Европы, 14—15 мая в Тбилиси должно пройти совещание комитета министров СЕ. Россию на таких мероприятиях традиционно представляет глава МИД Сергей Лавров.

Однако ранее грузинская оппозиция призывала не допустить приезда российской делегации в страну. Как отметил замглавы МИД РФ Андрей Руденко в интервью РИА «Новости», такие призывы беспокоят Москву.

Нас, конечно, не могут не беспокоить подобного рода провокационные высказывания, но мы в большей степени ориентируемся на официальную позицию Тбилиси. Исходим из того, что все государства-участники Совета Европы должны выполнять свои международные обязательства. Рассчитываем, что так поступят и власти Грузии.
Андрей Руденко
замглавы МИД РФ

На вопрос об участии российских делегатов в мероприятии он сказал, что «решение на этот счет в Москве будет приниматься с учетом всех сопутствующих факторов».

Читайте также
МИД Грузии обвинил Россию в атаках на сайт администрации президента

Стоит отметить, что Тбилиси не собирается переносить заседание в другую страну из-за проблем с оппозицией. Ранее в грузинском МИДе заявили, что информация о том, что власти страну могут обратиться к руководству Совета Европы (СЕ) с просьбой перенести из Тбилиси в Страсбург майское заседание Комитета министров, является ложной, передает РИА «Новости».

В конце января глава республики Саломе Зурабишвили заявила, что грузинские власти готовы принять российскую делегацию, которая прибудет в страну для участия в мероприятиях по линии Совета Европы.

«Грузия будет принимать ПАСЕ в мае, и по этому случаю Грузия намерена переступить собственное законодательство, которое запрещает въезд в Грузию людям, которые посещали оккупированные территории без разрешения грузинской стороны и которые въезжали на эти территории не со стороны Грузии. А это правило относится ко многим членам российской делегации», — обратила внимание грузинский президент.

Вместе с тем она отметила, что Грузия «уважает свои международные обязательства, все свои обязательства».

Мы примем ПАСЕ, как и должны в соответствии с правилами. Это непросто, и будет непросто принято народом Грузии. Но это то, что мы сделаем, потому что мы следуем принципам организации.
Саломе Зурабишвили
глава республики

Ангелина Мильченко

Читайте также
Следите за развитием темы Проблемы в отношениях России и Грузии
 С 1 марта в наземном транспорте Москвы отключат Wi-Fi
В партии Зеленского планируют пересмотреть закон о госязыке
США расширили санкции против России
В Сочи двоих детей унесло течением реки в море
На Украине объявили о начале «новой эры» в отношениях с Россией
Замглавы воронежского ГИБДД объяснил недвижимость на 50 млн
Коронавирус: от какого животного заразился первый пациент
Олимпийскую чемпионку Аделину Сотникову выписали из больницы
Здоровье
Открыт новый мощный антибиотик Он справляется с бактериями, устойчивыми ко всем известным антимикробным препаратам.
Hi-Tech
Нефть, газ и уголь рано или поздно закончатся. Как быть дальше? Нефть, газ и уголь рано или поздно закончатся. Как быть дальше?
Авто
Volkswagen показал новый Polo для России и раскрыл комплектации В компании подробно рассказали об оснащении машины, которая со сменой поколения превратилась из седана в лифтбек
Кино
Надежда Бабкина расплакалась на съемках телешоу Звезда не смогла сдержать эмоций, отвечая на провокационный вопрос Леры Кудрявцевой
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Эти снимки были запрещены в СССР. Что на них?
Погибнут миллиарды: пророчество о коронавирусе
Киев задумал опасную провокацию в отношении Крыма
Зеленский делает важный шаг навстречу России
Леди
Нино Нинидзе показала образ в откровенном сарафане Актриса выглядит потрясающе.
Дом
Можно ли уборщице купить квартиру в Москве? Рассказ кыргызстанки
В Москве продают кондоминиум за 104 млн рублей. Как он выглядит?
IKEA предложила расплачиваться временем за покупки в магазине
Какие фразы нельзя произносить при покупке и продаже жилья
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь