00:52 (мск), источник: Газета.Ру
«Вы больные, девочки»: что Лавров сказал журналисткам из Грузии
Захарова назвала «жалким зрелищем» поведение грузинских журналисток.
В Женеве на российскую делегацию, прибывшую во главе с Сергеем Лавровым, «набросились» журналисты из Грузии. Они хотели узнать у министра, прибудет ли он в Тбилиси в мае этого года для участия в мероприятии Совета Европы. При этом, они «кричали, пихались, толкались», пытаясь к нему пробиться.
Глава МИД России Сергей Лавров резко ответил на наглость грузинских журналисток, которые пытались задать ему вопрос перед конференцией по разоружению и сессией Совета ООН по правам человека в Женеве.
«Вы
Незадолго до этого о поведении журналистов из Грузии рассказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
«Грузинские журналистки (а это уже мем) в отделении ООН в Женеве набросились на российскую делегацию. Идти было невозможно. Кричали, пихались, толкались, пытаясь пробиться к министру», — написала Захарова на своей странице в Facebook.
Она обратила внимание, что «приходилось отодвигать потерявших всякое достоинство женщин» для того, чтобы можно было пройти вперед. «И знаете, что нужно было? Поверить невозможно! Один вопрос: приедет ли Лавров в Тбилиси? Это уже помрачение разума
По ее словам, представители грузинских СМИ «зацепили» ее с коллегой, однако сам министр не пострадал. «Но показательнее всего, что они же, задавая вопросы Лаврову на русском,
Так как Грузия сейчас председательствует в Совете Европы,
Однако ранее грузинская оппозиция призывала не допустить приезда российской делегации в страну. Как отметил замглавы МИД РФ Андрей Руденко в интервью РИА «Новости», такие призывы беспокоят Москву.
Нас, конечно, не могут не беспокоить подобного рода провокационные высказывания, но мы в большей степени ориентируемся на официальную позицию Тбилиси. Исходим из того, что все
государства-участникиСовета Европы должны выполнять свои международные обязательства. Рассчитываем, что так поступят и власти Грузии.
На вопрос об участии российских делегатов в мероприятии он сказал, что «решение на этот счет в Москве будет приниматься с учетом всех сопутствующих факторов».
Стоит отметить, что Тбилиси не собирается переносить заседание в другую страну
В конце января глава республики Саломе Зурабишвили заявила, что грузинские власти готовы принять российскую делегацию, которая прибудет в страну для участия в мероприятиях по линии Совета Европы.
«Грузия будет принимать ПАСЕ в мае, и по этому случаю Грузия намерена переступить собственное законодательство, которое запрещает въезд в Грузию людям, которые посещали оккупированные территории без разрешения грузинской стороны и которые въезжали на эти территории не со стороны Грузии. А это правило относится ко многим членам российской делегации», — обратила внимание грузинский президент.
Вместе с тем она отметила, что Грузия «уважает свои международные обязательства, все свои обязательства».
Мы примем ПАСЕ, как и должны в соответствии с правилами. Это непросто, и будет непросто принято народом Грузии. Но это то, что мы сделаем, потому что мы следуем принципам организации.
Ангелина Мильченко