22:22 (мск), источник: РИА Новости
США расширили санкции против России
ВАШИНГТОН, 25 фев — РИА Новости. США ввели новые санкции по закону о нераспространении в Иране, КНДР и Сирии.
Как рассказал госсекретарь Майк Помпео, под ограничения попали 13 иностранных организаций и частных лиц в России, Китае, Ираке и Турции.
При этом глава Госдепа не уточнил, какие российские компании или физические лица внесены в черный список.
Дипломат добавил, что ограничительные меры введены против пяти китайских и турецких компаний и лиц, по обвинению в «поддержке ракетной программы Ирана». Еще одного гражданина Китая обвинили в поставках продукции двойного назначения для программы вооружений Пакистана.
Закон о нераспространении в Иране, КНДР и Сирии предусматривает запрет на передачу этим странам технологий, способствующих созданию ядерного, химического, бактериологического оружия, а также средств их доставки.