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22:22 (мск), источник: РИА Новости

США расширили санкции против России

ВАШИНГТОН, 25 фев — РИА Новости. США ввели новые санкции по закону о нераспространении в Иране, КНДР и Сирии.

Источник: Reuters

Как рассказал госсекретарь Майк Помпео, под ограничения попали 13 иностранных организаций и частных лиц в России, Китае, Ираке и Турции.

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При этом глава Госдепа не уточнил, какие российские компании или физические лица внесены в черный список.

Дипломат добавил, что ограничительные меры введены против пяти китайских и турецких компаний и лиц, по обвинению в «поддержке ракетной программы Ирана». Еще одного гражданина Китая обвинили в поставках продукции двойного назначения для программы вооружений Пакистана.

Закон о нераспространении в Иране, КНДР и Сирии предусматривает запрет на передачу этим странам технологий, способствующих созданию ядерного, химического, бактериологического оружия, а также средств их доставки.

Следите за развитием темы Новые санкции США
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