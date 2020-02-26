08:49 (мск), источник: Коммерсантъ
Трамп продлил на один год санкции против России из-за ситуации на Украине
Президент США Дональд Трамп продлил на год санкции против России, которые были введены
«Действия и политика лиц, которые подрывают демократические процессы и институты на Украине, угрожают ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности, и способствуют незаконному присвоению ее активов. Действия и политика правительства РФ, включая предполагаемую аннексию Крыма и применение силы на Украине,
Напомним, американские санкции США 2014 года касались ряда официальных лиц России. Ограничительные меры затронули также крупных предпринимателей России, несколько компаний и руководство провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.