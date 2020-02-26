Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Названы 10 мест, которые чаще всего разочаровывают туристовМногие туристы сталкиваются с тем, что ожидания от некоторых "раскрученных" мест не соответствуют реальности
Фоторепортажи
30Россиянка попала в финал престижного фотоконкурса
16Мощнейший ураган «Деннис» обрушился на Британию
08:49 (мск), источник: Коммерсантъ

Трамп продлил на один год санкции против России из-за ситуации на Украине

Президент США Дональд Трамп продлил на год санкции против России, которые были введены из-за ситуации на Украине в марте 2014 года, сообщает пресс-служба Белого дома. Соответствующее уведомление направлено в Конгресс США. Согласно новому указу, ограничительные меры будут действовать до 6 марта 2021 года.

Источник: AP 2020

«Действия и политика лиц, которые подрывают демократические процессы и институты на Украине, угрожают ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности, и способствуют незаконному присвоению ее активов. Действия и политика правительства РФ, включая предполагаемую аннексию Крыма и применение силы на Украине, по-прежнему представляют экстраординарную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов», — говорится в уведомлении Белого дома.

Санкции продлеваются автоматически ежегодно, если президент США не уведомляет об обратном за 90 дней до очередной даты продления пакета санкций.

Напомним, американские санкции США 2014 года касались ряда официальных лиц России. Ограничительные меры затронули также крупных предпринимателей России, несколько компаний и руководство провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Следите за развитием темы Новые санкции США
 За что Путин уволил Суркова?
После оскорблений в адрес России Эрдоган прикрылся Трампом
ГД назвала продление антироссийских санкций из-за Крыма ошибкой
«Вы больные, девочки»: что Лавров сказал журналисткам из Грузии
Российские врачи были уволены после застолья на рабочем месте
В Сочи двоих детей унесло течением реки в море
Замглавы воронежского ГИБДД объяснил недвижимость на 50 млн
На Украине объявили о начале «новой эры» в отношениях с Россией
Стало известно, на чем стали экономить россияне
Здоровье
Открыт новый мощный антибиотик Он справляется с бактериями, устойчивыми ко всем известным антимикробным препаратам.
Hi-Tech
Нефть, газ и уголь рано или поздно закончатся. Как быть дальше? Нефть, газ и уголь рано или поздно закончатся. Как быть дальше?
Горячие темы на Авто
Трезвые есть ? ) 320
А вы любите гостей? 188
Про Турцию 159
Укор вам от меня-- 91
Кино
Надежда Бабкина расплакалась на съемках телешоу Звезда не смогла сдержать эмоций, отвечая на провокационный вопрос Леры Кудрявцевой
Новости партнеров
Дочь Успенской нашли на окраине Москвы в плачевном состоянии
Наркотики и психбольница: муж Лолиты раскрыл подробности семейной жизни
Врачи назвали окончательный диагноз певицы МакSим
Тяжелобольной Моисеев живет в нищете на подачки друзей и поклонников
Дети
Как выглядит момент рождения человека (100 фото) Рождение ребенка — это незабываемый момент для родителей. Листайте галерею!
Леди
Лодочки и строгое платье: Кейт Миддлтон пришла в театр в Лондоне Герцогиня выглядела очень стильно.
Новости партнеров
Дочь Успенской нашли в невменяемом состоянии
55-летней Ветлицкой посоветовали больше не выходить на сцену
Принц Гарри разочаровался: к нему пришло прозрение
Дочь Успенской нашли на окраине Москвы в плачевном состоянии
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь