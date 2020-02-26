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08:52 (мск), источник: РИА Новости

В ГД назвали продление США санкций против России из-за Крыма ошибкой

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев — РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что продление США санкций против России из-за Крыма является их очередной внешнеполитической ошибкой, так как санкционная политика себя уже изжила.

Источник: РИА Новости

Ранее президент США Дональд Трамп продлил на год санкции против России, введенные из-за ситуации в Крыму в марте 2014 года. По его словам, действия и политика России, «включая аннексию Крыма и применение силы на Украине, продолжают представлять собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США». Трамп продлил действия указа по санкциям, подписанный его предшественником Бараком Обамой 6 марта 2014 года.

Продление санкций контрпродуктивно и бессмысленно. Все это очередная внешнеполитическая ошибка властей США. Санкции не добавят доверия в отношениям между странами и себя уже, по сути, исчерпали и изжили.
Михаил Шеремет
депутат Госдумы РФ от крымского региона

По его словам, нынешний президент США наступает на грабли своего предшественника.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

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