08:52 (мск), источник: РИА Новости
В ГД назвали продление США санкций против России из-за Крыма ошибкой
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев — РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что продление США санкций против России
Ранее президент США Дональд Трамп продлил на год санкции против России, введенные
Продление санкций контрпродуктивно и бессмысленно. Все это очередная внешнеполитическая ошибка властей США. Санкции не добавят доверия в отношениям между странами и себя уже, по сути, исчерпали и изжили.
По его словам, нынешний президент США наступает на грабли своего предшественника.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».