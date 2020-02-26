Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Названы 10 мест, которые чаще всего разочаровывают туристовМногие туристы сталкиваются с тем, что ожидания от некоторых "раскрученных" мест не соответствуют реальности
Фоторепортажи
16В Ухане начала работу построенная за 10 дней больница
18Умер Кирк Дуглас
10:44 (мск), источник: Интерфакс

Сурков назвал себя «путинистом, отчасти еретического толка»

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU — Экс-помощник президента РФ Владислав Сурков не сомневается, что найдет работу, но считает, что санкции и «политическая токсичность» в этом ему вряд ли помогут. При этом он назвал себя «путинистом — отчасти еретического толка».

Источник: РИА "Новости"

Как рассказал Сурков в интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову, опубликованном на портале «Актуальные комментарии», он 20 лет видел жизнь только из окна своего персонального автомобиля и теперь «хочет осмотреться».

Похожу, потолкаюсь по рынку, найду что-нибудь. Я ведь с моим набором санкций и политической токсичностью совсем не нарасхват. Скорее, наоборот — потенциальные бизнес-партнеры при моем появлении разбегаются кто куда. Тем интереснее задача.
Владислав Сурков
экс-помощник президента РФ
Новость
Дмитрий Козак собирается в новый подход на Украину

При этом он добавил, что не отказывается от своих политических убеждений. «По политическим убеждениям я русский. По политическим предпочтениям — путинист. Отчасти еретического толка», — сказал он.

Он подтвердил, что после подачи заявления об отставке медитировал.

«Не то, чтобы я целый месяц просидел в позе лотоса или провисел вниз головой в позе летучей мыши. Медитация разная бывает. Я практикую такой один из видов, так называемое безмыслие. Безмыслие — это не какая-нибудь релаксация под звуки ситара. И не духовная медитация, при которой люди монотонным пением доводят себя до отупения. Которое называют почему-то просветлением. Безмыслие надо применять только в случае крайней необходимости», — пояснил Сурков.

Зачем мы задерживаем дыхание? Не для познания же истины и не для релакса и детокса. А для того, чтобы выжить в среде, в которой нельзя дышать — например, в воде. Задержка мышления точно так же нужна, если вы оказались в ситуации, когда мыслить вредно или невозможно. Чтобы пережить эту ситуацию и выйти из нее.
Владислав Сурков
экс-помощник президента РФ

18 февраля президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Суркова от должности помощника президента. Об уходе Суркова с госслужбы Чеснаков написал в своем телеграм-канале еще 25 января. По его словам, Сурков решил уйти «в связи со сменой курса на украинском направлении».

Читайте также
ГД назвала продление антироссийских санкций из-за Крыма ошибкой
Российские врачи были уволены после застолья на рабочем месте
Ургант высмеял предложение Онищенко запретить татуировки
Стало известно, на чем стали экономить россияне
В Сан-Франциско введен режим ЧС из-за коронавируса
СК назвал второго соучастника убийства Япончика
Здоровье
Открыт новый мощный антибиотик Он справляется с бактериями, устойчивыми ко всем известным антимикробным препаратам.
Hi-Tech
Нефть, газ и уголь рано или поздно закончатся. Как быть дальше? Нефть, газ и уголь рано или поздно закончатся. Как быть дальше?
Горячие темы на Авто
Трезвые есть ? ) 320
А вы любите гостей? 188
Про Турцию 159
Укор вам от меня-- 100
Кино
Надежда Бабкина расплакалась на съемках телешоу Звезда не смогла сдержать эмоций, отвечая на провокационный вопрос Леры Кудрявцевой
Новости партнеров
55-летней Ветлицкой посоветовали больше не выходить на сцену
Тяжелобольной Моисеев живет в нищете на подачки друзей и поклонников
Наркотики и психбольница: муж Лолиты раскрыл подробности семейной жизни
Названа главная причина массового расространения рака среди россиян
Дети
Как выглядит момент рождения человека (100 фото) Рождение ребенка — это незабываемый момент для родителей. Листайте галерею!
Леди
Лодочки и строгое платье: Кейт Миддлтон пришла в театр в Лондоне Герцогиня выглядела очень стильно.
Дом
Можно ли уборщице купить квартиру в Москве? Рассказ кыргызстанки
В Москве продают кондоминиум за 104 млн рублей. Как он выглядит?
IKEA предложила расплачиваться временем за покупки в магазине
Какие фразы нельзя произносить при покупке и продаже жилья
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь