10:44 (мск), источник: Интерфакс
Сурков назвал себя «путинистом, отчасти еретического толка»
Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU —
Как рассказал Сурков в интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову, опубликованном на портале «Актуальные комментарии», он 20 лет видел жизнь только из окна своего персонального автомобиля и теперь «хочет осмотреться».
Похожу, потолкаюсь по рынку, найду
что-нибудь.Я ведь с моим набором санкций и политической токсичностью совсем не нарасхват. Скорее, наоборот — потенциальные бизнес-партнерыпри моем появлении разбегаются кто куда. Тем интереснее задача.
При этом он добавил, что не отказывается от своих политических убеждений. «По политическим убеждениям я русский. По политическим предпочтениям — путинист. Отчасти еретического толка», — сказал он.
Он подтвердил, что после подачи заявления об отставке медитировал.
«Не то, чтобы я целый месяц просидел в позе лотоса или провисел вниз головой в позе летучей мыши. Медитация разная бывает. Я практикую такой один из видов, так называемое безмыслие. Безмыслие — это не
Зачем мы задерживаем дыхание? Не для познания же истины и не для релакса и детокса. А для того, чтобы выжить в среде, в которой нельзя дышать — например, в воде. Задержка мышления точно так же нужна, если вы оказались в ситуации, когда мыслить вредно или невозможно. Чтобы пережить эту ситуацию и выйти из нее.
18 февраля президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Суркова от должности помощника президента. Об уходе Суркова с госслужбы Чеснаков написал в своем