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12:26 (мск), источник: РИА Новости

Сурков выступил за обнуление президентских сроков в России

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Бывший помощник главы государства Владислав Сурков выступил за обнуление президентских сроков в России. Такое заявление он сделал в интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову на портале «Актуальные комментарии».

Источник: РИА Новости

По словам Суркова, в стране естественным образом сложилась гиперпрезидентская форма правления, которую нужно юридически закрепить.

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Сурков полагает, что если в новом тексте Конституции будут уточнены полномочия главы государства, то по правовой логике необходимо заново начать отсчет президентских сроков.

«Потому что с новыми полномочиями это будет уже как бы другой институт президентства. На него не смогут распространяться ограничения нынешнего президентства. Во всяком случае если власти не пойдут на новый отсчет, они сильно погрешат против юридической чистоты», — сказал он, подчеркнув, что это его «частное мнение».

Планы президента

Ранее Центр политической конъюнктуры впустил доклад о рисках и страхах россиян из-за возможного ухода Владимира Путина с поста президента в 2024 году. В Кремле заявили, что Путин находится в начале электорального срока и у него «громадье планов».

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков добавил, что у Путина много работы, а в стране много проблем, требующих решения, но и немало достижений.

В конце января Путин внес на рассмотрение Госдумы проект закона о поправке к Конституции, в котором, в частности, говорится, что одно и то же лицо не может занимать должность президента России более двух сроков.

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