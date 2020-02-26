Байден и Буттиджич против Сандерса: итоги дебатов демократов в Южной Каролине

Первичные выборы в Южной Каролине станут последними перед «супервторником», поэтому кандидаты бьются за голоса все ожесточеннее. AP отмечает, что для некоторых кандидатов эти дебаты стали последним шансом спасти свою предвыборную кампанию и переломить ситуацию.
Споры между ними на этих дебатах были настолько ожесточенными, что они часто кричали друг на друга.
В дебатах в Южной Каролине участвовали сенатор от Вермонта Берни Сандерс, бывший мэр Саут-Бенда, штат Индиана, Пит Буттиджич, бывший вице-президент Джо Байден, сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен, сенатор от Миннесоты Эми Клобушар, бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг и миллиардер Том Стейер.
Практически с самого начала и до конца кандидаты атаковали Сандерса.
Первым начал Блумберг, который высмеял социалистические взгляды оппонента и сказал, что Владимир Путин поддерживает его кандидатуру, чтобы тот проиграл Дональду Трампу. На это Сандерс сказал, что если он станет президентом США, то Путин больше никогда не будет вмешиваться в выборы. При этом, как отмечает CNN, сам Блумберг в начале дебатов сделал оговорку по Фрейду и сказал, что купил большинство демократов в Палате представителей.
Блумберг быстро поправился и уточнил, что просто помог демократам вернуть большинство.
В начале дебатов Сандерс, перед тем как окончательно уйти в оборону, все же смог уколоть Блумберга. Модераторы спросили сенатора, как он будет бороться с Трампом, учитывая, что экономика США находится в хорошем состоянии.
«Вы правы, экономика находится в хорошем состоянии для таких людей, как мистер Блумберг и другие миллиардеры», — ответил Сандерс.
Буттиджич со своей стороны тоже отметил, что победа Сандерса в предвыборной гонке ослабит влияние демократов в Палате представителей и помешает им усилиться в Сенате. В итоге, по мнению Буттиджича, если Сандерс станет кандидатом от демократов, то это будет значит еще четыре года Трампа у власти.
Припомнили Сандерсу и его слова об успехах Фиделя Кастро в поддержке социальных программ. Сенатор в ответ сказал, что его слова о Кубе совпадают с комментарием бывшего президента Барака Обамы, который отмечал успехи страны в сфере образования. За эти слова Сандерса даже освистали.
В этот момент в дискуссию вступил Байден, по словам которого, Обама никогда не отзывался положительно о кубинском правительстве. Затем бывший вице-президент напомнил, что Сандерс в 1993 году голосовал против закона о проверке данных при покупке оружия и подчеркнул, что с 2007 года от огнестрельного оружия погибло больше людей, чем во время войны во Вьетнаме. «Я хочу сказать, что если меня изберут, то NRA (Национальная стрелковая ассоциация), берегись, я приду за тобой», — пообещал Байден. Блумберг по этой теме отметил, что финансирует несколько организаций, которые выступают за безопасное ношение оружия и за контроль над ним.
Бывшему мэру Нью-Йорка тоже досталось на этих дебатах, хоть и не так сильно, как Сандерсу.
Уоррен затронула тему отношений миллиардера со своими сотрудниками. По ее словам, Блумберг как-то посоветовал своей беременной подчиненной избавиться от ребенка. Тот не согласился с этими обвинениями, но признал, что иногда делал неуместные комментарии. Уоррен также назвала Блумберга самым рискованным среди всех кандидатов.
Прошлась Уоррен и по Сандерсу. Она настаивала, что способна воплотить идеи, о которых тот может только говорить. «Я думаю, что стала бы лучшим президентом, чем Берни», — подытожила она.
Джо Байден | Источник: AP 2020
Выборы в Южной Каролине стали площадкой борьбы за афроамериканский электорат между Байденом и Стейером. Байдена считают лидером в Южной Каролине из-за того, что здесь его поддерживает большое количество чернокожих, но как отмечает AP, в последние недели появились опасения, что эту поддержку он может потерять. Дорогу ему перешел Стейер, который активно раскручивает себя среди афроамериканцев. На дебатах он напомнил, что стал единственным среди кандидатов, кто поддержал репарации для потомков рабов.
Главный редактор CNN Крис Киллицца назвал победителями этих дебатов Буттиджича, Байдена, Клобушар и Сандерса. К проигравшим он отнес Блумберга и Уоррен. Праймериз в Южной Каролине пройдут 29 февраля. Тогда и станет окончательно ясно, кому из претендентов удалось убедить избирателей в правильности выбранного им курса.