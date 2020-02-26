Дочь экс-президента Узбекистана откажется от $686 млн в обмен на свободу

«Я также ради сохранения семьи и здоровья при правильных условиях готова отказаться от любых претензий на денежные средства, единственно оставшиеся у нашей семьи и замороженные в Швейцарии с принятием “упрощенной процедуры закрытия дела”, то есть без публичного суда, с передачей в пользу государства $686 млн», — заявила Каримова в письме.
Его копию разместила на странице в Instagram ее дочь Иман. Каримова сообщила, что уже отозвала протесты на сумму $131 млн, которые по решению прокуратуры Швейцарии должны быть возвращены в Узбекистан. Средства направят на гуманитарные проекты.
По информации Каримовой, изъятые активы на общую сумму $1,2 млрд, которые принадлежат ей и ее детям, не были засчитаны в счет погашения нанесенного материального ущерба в рамках уголовных дел. «Олий Суд (Верховный суд) просто игнорирует любые обращения несмотря на процедуру, более того, до сего момента мне не были представлены приговоры судов в отношении меня и я их никогда не подписывала с ознакомлением», — сказано в ее письме.
В июле 2017 года узбекские власти впервые официально раскрыли информацию о возбужденном в 2013 году уголовном деле в отношении Гульнары Каримовой. В марте 2019 года ей и бывшему главе ООО «Уздунробита» Бехзоду Ахмедову были предъявлены обвинения во взяточничестве и отмывании денег на $865 млн. В августе стало известно о новых уголовных делах в отношении Гульнары Каримовой. Ее обвиняют в хищениях и нанесении ущерба государству.