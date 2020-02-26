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12:32 (мск), источник: Коммерсантъ

В «Единой России» отрицают обсуждение смены лидера и названия

В руководстве «Единой России» не обсуждался вопрос о смене лидера и ее названия, а также объединения с Общероссийским народным фронтом (ОНФ), заявил заместитель секретаря генерального совета партии Сергей Перминов. Ранее о таких планах партии сообщило интернет-издание «Медуза».

Источник: РИА "Новости"

«Мне ничего неизвестно об этом. И более того, этот проект даже не обсуждался. Я не знаю, кто источник утечки или вброса этой информации, но нет, это не так», — сказал Перминов «РИА Новости».

Еще один замсекретаря генсовета «Единой России» Александр Хинштейн также сказал, что ему ничего не известно о возможном ребрендинге партии. В ОНФ отказались от комментариев.

«Медуза» ранее сообщила, что к выборам в Госдуму в 2021 году «Единая Россия» объединится с ОНФ. В новой структуре вместо одного лидера будут три сопредседателя. Издание писало, что нынешний председатель партии Дмитрий Медведев потеряет свой пост и не попадет в число сопредседателей. По словам источников «Медузы», изменения планируются для того, чтобы избавиться от негатива, связанного с «Единой Россией».

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