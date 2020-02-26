В «Единой России» отрицают обсуждение смены лидера и названия

«Мне ничего неизвестно об этом. И более того, этот проект даже не обсуждался. Я не знаю, кто источник утечки или вброса этой информации, но нет, это не так», — сказал Перминов «РИА Новости».
Еще один замсекретаря генсовета «Единой России» Александр Хинштейн также сказал, что ему ничего не известно о возможном ребрендинге партии. В ОНФ отказались от комментариев.
«Медуза» ранее сообщила, что к выборам в Госдуму в 2021 году «Единая Россия» объединится с ОНФ. В новой структуре вместо одного лидера будут три сопредседателя. Издание писало, что нынешний председатель партии Дмитрий Медведев потеряет свой пост и не попадет в число сопредседателей. По словам источников «Медузы», изменения планируются для того, чтобы избавиться от негатива, связанного с «Единой Россией».