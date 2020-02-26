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14:56 (мск), источник: РИА Новости

Кремль оценил слова Суркова об «обнулении» президентских сроков

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Высказывания бывшего помощника президента Владислава Суркова о необходимости обнуления президентских сроков после внесения поправок в Конституцию — частное мнение, считают в Кремле.

Источник: РИА Новости

В одном из недавних интервью Сурков заявил, что если в новом тексте основного закона будут уточнены полномочия главы государства, то правовая логика приведет к необходимости заново начать отсчет президентских сроков.

«Нужно отметить, что с недавних пор Владислав Юрьевич уже является гражданином Российской Федерации, физическим лицом, который не работает в администрации президента или в каком-то другом учреждении. Поэтому это мнение россиянина, пусть и очень компетентного и авторитетного среди политиков и политологов», — ответил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на вопрос, согласны ли в Кремле с Сурковым.

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Путин заявил, что предложил поправки к Конституции не для того, чтобы продлить полномочия

Сопредседатель рабочей группы по обсуждению изменений в Конституцию, сенатор Андрей Клишас заявил РИА Новости, что текст поправок не предусматривает никакого обнуления президентских сроков и разговоры об этом — лишь домыслы.

Сурков работал помощником президента с 20 сентября 2013 года, в его компетенцию входил «украинский вопрос». В конце января появилась информация, что он уходит с государственной службы из-за «смены курса на украинском направлении». Спустя несколько недель, 18 февраля, Владимир Путин подписал указ об освобождении Суркова от должности.

В январском послании Федеральному собранию Владимир Путин предложил внести ряд изменений в Конституцию — в частности, исключить оговорку о двух сроках подряд для президента и ужесточить требования к кандидатам на этот пост: они должны проживать в России не меньше 25 лет и никогда не иметь другого гражданства; также уточняется ряд полномочий главы государства.

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Послание президента Федеральному собраниюВ ходе выступления Владимир Путин уделил особое внимание двум темам: изменению Конституции и поддержанию семей с детьми
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