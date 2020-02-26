Кремль оценил слова Суркова об «обнулении» президентских сроков

В одном из недавних интервью Сурков заявил, что если в новом тексте основного закона будут уточнены полномочия главы государства, то правовая логика приведет к необходимости заново начать отсчет президентских сроков.
«Нужно отметить, что с недавних пор Владислав Юрьевич уже является гражданином Российской Федерации, физическим лицом, который не работает в администрации президента или в каком-то другом учреждении. Поэтому это мнение россиянина, пусть и очень компетентного и авторитетного среди политиков и политологов», — ответил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на вопрос, согласны ли в Кремле с Сурковым.
Сопредседатель рабочей группы по обсуждению изменений в Конституцию, сенатор Андрей Клишас заявил РИА Новости, что текст поправок не предусматривает никакого обнуления президентских сроков и разговоры об этом — лишь домыслы.
Сурков работал помощником президента с 20 сентября 2013 года, в его компетенцию входил «украинский вопрос». В конце января появилась информация, что он уходит с государственной службы из-за «смены курса на украинском направлении». Спустя несколько недель, 18 февраля, Владимир Путин подписал указ об освобождении Суркова от должности.
В январском послании Федеральному собранию Владимир Путин предложил внести ряд изменений в Конституцию — в частности, исключить оговорку о двух сроках подряд для президента и ужесточить требования к кандидатам на этот пост: они должны проживать в России не меньше 25 лет и никогда не иметь другого гражданства; также уточняется ряд полномочий главы государства.