Эрдоган пообещал вытеснить сирийскую армию в Идлибе

По его словам, Анкара освободит и вернет себе наблюдательные посты в регионе, оказавшиеся за линией соприкосновения, при этом сирийскую армию вытеснят за посты. Эрдоган заверил, что это произойдет до конца февраля.
«Наша самая большая проблема сейчас в том, что мы не можем использовать воздушное пространство. Надеемся, мы скоро найдем решение», — цитирует президента Anadolu.
24 февраля сообщалось об ожесточенных столкновениях между боевиками и правительственными силами в провинции Идлиб после того, как турецкие военные совместно с вооруженной оппозицией атаковали позиции армии Сирии в Найрабе. Позднее стало известно, что контроль над поселением вернули себе боевики, отбить его сразу не удалось.
В январе-феврале сирийская армия заняла почти половину Идлибской зоны деэскалации, оставив позади себя турецкие наблюдательные пункты. Продвижение правительственных сил возмутило Анкару. Эрдоган заявил, что если к концу февраля сирийские войска не будут выведены за линию постов, то турецкая армия начнет военную операцию. Россия, высказавшаяся в поддержку действия Дамаска в Идлибе, пытается урегулировать ситуацию путем переговоров, но сторонам пока не удалось договориться.