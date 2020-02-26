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12:57 (мск), источник: Lenta.Ru

Эрдоган пообещал вытеснить сирийскую армию в Идлибе

Турецкие военные не намерены даже на шаг отступать из сирийского Идлиба. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед депутатами, передает Reuters.

Источник: Reuters

По его словам, Анкара освободит и вернет себе наблюдательные посты в регионе, оказавшиеся за линией соприкосновения, при этом сирийскую армию вытеснят за посты. Эрдоган заверил, что это произойдет до конца февраля.

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«Наша самая большая проблема сейчас в том, что мы не можем использовать воздушное пространство. Надеемся, мы скоро найдем решение», — цитирует президента Anadolu.

24 февраля сообщалось об ожесточенных столкновениях между боевиками и правительственными силами в провинции Идлиб после того, как турецкие военные совместно с вооруженной оппозицией атаковали позиции армии Сирии в Найрабе. Позднее стало известно, что контроль над поселением вернули себе боевики, отбить его сразу не удалось.

В январе-феврале сирийская армия заняла почти половину Идлибской зоны деэскалации, оставив позади себя турецкие наблюдательные пункты. Продвижение правительственных сил возмутило Анкару. Эрдоган заявил, что если к концу февраля сирийские войска не будут выведены за линию постов, то турецкая армия начнет военную операцию. Россия, высказавшаяся в поддержку действия Дамаска в Идлибе, пытается урегулировать ситуацию путем переговоров, но сторонам пока не удалось договориться.

Справка
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Российские Су-24 нанесли удар по наступавшим и помогли сирийской армии отбить атаку.

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